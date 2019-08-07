Son Dakika Haberleri: Evlerinin yanışını gözyaşı içinde izlediler
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Evlerinin yanışını gözyaşı içinde izlediler

1 saat önce

Sivas'ta tek katlı müstakil bir evde çıkan yangını aile sakinleri gözyaşları içerisinde izledi.

Evlerinin yanışını gözyaşı içinde izlediler, System.String[]
Sivas'ta tek katlı müstakil bir evde çıkan yangını aile sakinleri gözyaşları içerisinde izledi. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi, ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Yeşilyurt Mahallesi 50. Sokak'ta 8 kişilik Gümüş ailesinin yaşadığı tek katlı müstakil evde çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlar sonrası yangını kontrol altına aldı. Ahırda bulunan hayvanlar ise tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken ahır bölümünde ise maddi hasar oluştu. Gümüş ailesi ise evlerinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS
Yeşilyurt Mahallesi, Gümüş, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:41 Kaynak: İHA
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