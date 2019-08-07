Evlerinin yanışını gözyaşı içinde izlediler
1 saat önce
Sivas'ta tek katlı müstakil bir evde çıkan yangını aile sakinleri gözyaşları içerisinde izledi.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:41 Kaynak: İHA
'ta tek katlı müstakil bir evde çıkan yangını aile sakinleri gözyaşları içerisinde izledi. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi, ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Yeşilyurt Mahallesi
50. Sokak'ta 8 kişilik Gümüş
ailesinin yaşadığı tek katlı müstakil evde çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlar sonrası yangını kontrol altına aldı. Ahırda bulunan hayvanlar ise tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken ahır bölümünde ise maddi hasar oluştu. Gümüş ailesi ise evlerinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Polis
ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS
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