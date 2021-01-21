Evlerinin yolu kardan kapanan bağırsak hastası Kasım için 4 saat süren seferberlik - Son Dakika

Evlerinin yolu kardan kapanan bağırsak hastası Kasım için 4 saat süren seferberlik

Evlerinin yolu kardan kapanan bağırsak hastası Kasım için 4 saat süren seferberlik
Son Güncelleme: 21.01.2021 17:46

Evlerinin yolu kardan kapanan bağırsak hastası Kasım için 4 saat süren seferberlikVAN'ın Erciş ilçesinde, yolu kardan kapanan Kayaboyun Mahallesi'nde şiddetli karın ağrısı olan Kasım Eser (7), karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu evinden alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Evlerinin yolu kardan kapanan bağırsak hastası Kasım için 4 saat süren seferberlik

VAN'ın Erciş ilçesinde, yolu kardan kapanan Kayaboyun Mahallesi'nde şiddetli karın ağrısı olan Kasım Eser (7), karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu evinden alınarak, hastaneye ulaştırıldı.Erciş ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan ve yolu kar nedeniyle kapalı olan Kayaboyun Mahallesi'nde, Muhammed Eser'in bağırsak hastası oğlu Kasım Eser'in aniden şiddetli karın ağrısı başladı. Aile, hemen 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, kardan kapalı olan ve tipinin etkili olduğu yolu aşıp, mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerine bilgi verildi. Bölgeye gelen ekipler, hasta çocuğa ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu sağlık ekipleri, mahalleye ulaştırıldı ve Kasım Eser evden alınarak, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Erciş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlerinin yolu kardan kapanan bağırsak hastası Kasım için 4 saat süren seferberlik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlerinin yolu kardan kapanan bağırsak hastası Kasım için 4 saat süren seferberlik - Son Dakika
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