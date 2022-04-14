Evleriyle birlikte tüp bebek hayalleri de yanan aileye, valilik sahip çıktı - Son Dakika
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Evleriyle birlikte tüp bebek hayalleri de yanan aileye, valilik sahip çıktı

14.04.2022 16:55
Evleriyle birlikte tüp bebek hayalleri de yanan aileye, valilik sahip çıktı

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde evleriyle birlikte tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri 100 bin liraları da yanan Rasim (51) ve Hatun Balcı (38) çiftine valilik sahip çıktı.

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde evleriyle birlikte tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri 100 bin liraları da yanan Rasim (51) ve Hatun Balcı (38) çiftine valilik sahip çıktı. Aileyi, köyde yanan evlerinde ziyaret eden Vali Ekrem Canalp, " İstanbul'daki özel bir hastane ailenin tüp bebek masraflarına sponsor olmayı kabul etti. Evlerini de valilik tarafından yenileyeceğiz. Ümit ediyorum ki ailemiz önümüzdeki yıla burada yeni evinin içerisinde evladıyla ya da evlatlarıyla beraber girecek" dedi.

Havsa'nın Şerbettar köyünde oturan 12 yıllık evli Rasim ve Hatun Balcı çifti, çocuk sahibi olamayınca 3 kez tüp bebek tedavisi gördü, ancak sonuç alamadı. Fabrika işçisi Rasim ile gündelik işlere giden Hatun Balcı çifti, yine tüp bebek tedavisi için para biriktirip, yakın çevresinden de borç aldı. Ramazan ayından sonra tedavi olmayı planlayan çiftin evleri geçen hafta pazar günü elektrik kontağından çıkan yangında yandı. Balcı çiftinin çocuk sahibi olmak için biriktirdiği 100 bin lira da yangında kül oldu.

'BAKANI SOYLU DA DESTEĞİNİ İFADE ETTİ'Olayın basında yer almasının ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir ve Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan aileyi ziyaret etti. Balcı çiftiyle sohbet eden Vali Canalp, "Bu haberin duyulmasından sonra hem Edirne'den hem de memleketimizin birçok yerinden insanlarımız aileye yardımcı olmak istediklerini ifade eden telefonlar ve mailler attılar. Bu şekilde desteklerini bildiren tüm vatandaşlarımıza buradan teşekkür etmek isterim. Vatandaşlarımızın yanı sıra aynı zamanda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hem de önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu Bey de aile ile ilgili desteklerini ifade ettiler, teşekkürlerimi belirtmek isterim" dedi.'EVİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'Ailenin yanan evinin valilik imkanlarıyla yeniden yapılacağını belirten Canalp, "Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun, biz ailemizin evlerini devlet imkanlarımızı kullanmak suretiyle yapacağız. Bir defa AFAD'tan alacağımız bir destek var. Bunun dışında Havsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız destekleyecek. Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı şu anda aileye nakdi olarak da bir destekte bulundu. Bunun dışında Edirne Valiliği Çevre Vakfı'ndan ihtiyaç duyduğu betonu ailemize temin edeceğiz. Aynı şekilde Özel İdaresi'nden de iş makineleriyle ailemize destek vermek suretiyle buradaki evi yeninden inşa etme imkanımız olacak" diye konuştu.'YENİ YILA YENİ EVLERİ VE ÇOCUKLARIYLA GİRECEKLER'

Ailenin tüp bebek hayali olduğunu da hatırlatan Vali Canalp, "Aynı zamanda da ailemizin tüp bebek hayali yarım kaldığını söylemiş ve Hatun Hanım üzüntülerini ifade etmişti. Buradan Hatun Hanım ve Rasim Beyin bu isteğini karşılıksız bırakmamak adına İstanbul'da özel bir hastanede ailenin tüp bebek masraflarına sponsor olmayı, ücretsiz karşılamayı kabul ettiler. İnşallah İstanbul'da da tüp bebek tedavilerini de bu şekilde karşılama imkanımız olacak. Ümit ediyorum ki ailemiz önümüzdeki yıla burada yeni evinin içerisinde evladıyla ya da evlatlarıyla beraber girecek inşallah" ifadelerini kullandı.


Evleriyle birlikte tüp bebek hayalleri de yanan aileye, valilik sahip çıktı
Evleriyle birlikte tüp bebek hayalleri de yanan aileye, valilik sahip çıktı
Evleriyle birlikte tüp bebek hayalleri de yanan aileye, valilik sahip çıktı
Evleriyle birlikte tüp bebek hayalleri de yanan aileye, valilik sahip çıktı
Evleriyle birlikte tüp bebek hayalleri de yanan aileye, valilik sahip çıktı
Evleriyle birlikte tüp bebek hayalleri de yanan aileye, valilik sahip çıktı
Evleriyle birlikte tüp bebek hayalleri de yanan aileye, valilik sahip çıktı
Evleriyle birlikte tüp bebek hayalleri de yanan aileye, valilik sahip çıktı
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Tüp Bebek, İstanbul, Edirne, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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