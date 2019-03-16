Son Dakika Haberleri: Evli Çift 16 Yıl Sonra Evlilik Fuarında Hayallerindeki Evliliği Gerçekleştirdi

Evli Çift 16 Yıl Sonra Evlilik Fuarında Hayallerindeki Evliliği Gerçekleştirdi

1 saat önce

Şanlıurfa'da 16 yıl önce maddi imkansızlıklar içerisinde emanet aldıkları gelinlik ve damatlıkları giyerek evlenen üç çocuk sahibi çift, hayallerindeki evliliği evlilik fuarında gerçekleştirdi.

Evli Çift 16 Yıl Sonra Evlilik Fuarında Hayallerindeki Evliliği Gerçekleştirdi, System.String[]
Şanlıurfa'da 16 yıl önce maddi imkansızlıklar içerisinde emanet aldıkları gelinlik ve damatlıkları giyerek evlenen üç çocuk sahibi çift, hayallerindeki evliliği evlilik fuarında gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da yaşayan Sedat-Feride Denek çifti, 16 yıl önce komşularından ve akrabalarından emanet olarak aldıkları gelinlik ve damatlık elbiselerle dünya evine girdi. Hayatlarını birleştiren Denek çifti, Mehmet Naci, Necla ve Esila adında üç çocuk sahibi olmalarına rağmen hayallerindeki düğünden vazgeçmedi. Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde düzenlenen evlilik fuarında hayallerindeki düğünü yapmak isteyen çifte, fuar organizasyoncuları da destek verdi.

"16 yıl önce arkadaşımın kundurasını giyerek evlendim"

Fuarda kurulan sahnede evlilik merasimi öncesi duygularını anlatan damat Sedat Denek, maddi imkanları olmadığı için eşinin komşularının gelinliğini, kendisinin de arkadaşının kundurasını giyerek evlendiğini belirtti. Şimdi ise hayallerindeki evliliği gerçekleştirdiğini ifade eden Denek, destek sağlayan fuar organizasyoncularına teşekkür etti.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Fuara katılan vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği evlilik merasimi, kıyılan nikahın ardından gelin ve damadın da katılımıyla halay çekildi. Hatıra fotoğraflarının ardından renkli etkinlik son buldu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:02 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güncel
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