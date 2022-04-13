Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar - Son Dakika
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Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar

13.04.2022 13:10
Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar

İzmit'teki bir sigorta firmasında çalışan evli çift, firma bünyesinde yatırım yapacaklarını söyleyerek 9 milyon TL'nin üzerinde para topladı. Evli çift, lüks yaşamlarını sosyal medyadan paylaşınca yaptıkları vurgun ortaya çıktı. Mağdurların şikayeti üzerinde gözaltına alınan evli çift, 357 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

İzmit'te bireysel emeklilik firmasında çalışan Murat İ. ile eşi Buse İ., müşterilerine çalıştıkları firmanın içerisinde fon alarak parayı yatırım şeklinde değerlendirdiklerini söyleyerek para topladı.

ORTADAN KAYBOLDULAR

Bu sırada sosyal medya hesaplarından lüks yaşamlarını paylaşan çift, bir süre sonra telefonlarını kapatarak ortadan kayboldu. Yatırım yaptığını düşünen müşteriler, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu. Polis ekipleri, Murat ve Buse İ.'yi takip ederek, 13 Ağustos 2021'de Bolu'da yakalayarak gözaltına aldı. Aynı gün Kocaeli'ye getirilen çift emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Murat İ. tutuklanırken, Buse İ. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

9 MİLYONLUK VURGUN

Müşterilerinden aldıkları paralarla lüks içerisinde yaşayan çift hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çift hakkında şikayetçi olan toplam 21 mağdurun isminin geçtiği iddianamede, çiftin mağdurlardan bazıları ile uzun süreli ilişkileri sebebiyle güven ilişkisi sağladıkları, bazı müştekilere ise yaptıkları yatırımın geri dönüşü olarak çeşitli miktarlarda para göndererek güven kazandıkları belirtildi.

İddianamede, çiftin yaptığı para transferlerini inceleyen bilirkişi, 21 müştekiden dövizler de dahil edildiğinde toplamda 15 milyon 813 bin 635 TL para toplandığını, bu paranın 7 milyon 241 bin 179 TL'lik kısmını müştekilere geri gönderildiğini, 5 milyon 930 bin 811 TL, 68 bin dolar (998 bin 764 TL) ve 138 bin euro (2 milyon 202 bin 422 TL) olmak üzere toplamda 9 milyon 131 bin 997 TL'lik kısmının ise şüpheliler tarafından kendi hesaplarına geçirildiğini belirledi.

PARAYI BAHİS SİTELERİNE YATIRMIŞ

İddianamede Murat İ.'nin hesaplarında yapılan incelemelere de yer veren savcı, müştekilerden alınan paraların Murat İ.'nin çalıştığı şirket bünyesinde yatırım amacıyla değerlendirildiği söylense de aslında bu paraların çok sayıda bahis sitesine yatırıldığının belirlendiği ifadelerine yer verdi.

İFADELERİNE İTİBAR EDİLMEDİ

İddianamede çiftin ifadelerine de özet olarak yer verildi. Buse İ.'nin ifadesinde hesabına gönderilen paralardan haberinin olmadığını söylediği, Murat İ.'nin ise paraları borsada ve kripto para piyasasında değerlendirdiğini söylediği belirtildi. Çiftin ifadelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirten savcı, ifadelere itibar edilmemesi gerektiğine kanaat getirdi.

85 YILDAN 357 YIL 6 AYA KADAR CEZA İSTENDİ

Çift hakkında hazırlanan iddianame Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlerleyen günlerde başlayacak olan mahkemede Murat İ. ve eşi Buse İ., 'Zincirleme şekilde kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri iddiasıyla 5 yıldan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle 21 kişiyi mağdur etmekten 105 yıldan 357 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak.

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Dolandırıcı, Mahkeme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar - Son Dakika
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