Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı

22.02.2022 18:12

Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı Kurşunların hedefi olan eşi öldü, kendisi yaralandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı.

Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı

Kurşunların hedefi olan eşi öldü, kendisi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı. Belfun Doğramacı hayatını kaybederken, eşi Sevda Doğramacı da yaralandı. Çifte kurşun yağdıran zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesinde bulunan bir süpermarkette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alışveriş için süpermarkete giden evli çift bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belfun Doğramacı kalbinden, eşi Sevda Doğramacı ise kolundan vuruldu. Kurşunların isabet ettiği karı koca yere yığılırken, olayı gören müşteriler korkuyla dışarıya kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Belfun Doğramacı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, Doğramacı çiftini vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı
Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı
Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı

YORUMLAR
500

alışveriş, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika


Son Dakika
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 18:29:18. #1.11#
SON DAKİKA: Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement