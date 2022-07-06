Evli çift, bıçaklı kavgada birbirini yaraladı - Son Dakika
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Evli çift, bıçaklı kavgada birbirini yaraladı

06.07.2022 14:18
Evli çift, bıçaklı kavgada birbirini yaraladı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Bedrettin Ç. (45) ile eşi Dudu Ç. (43) bıçaklı kavgada birbirini yaraladı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Bedrettin Ç. (45) ile eşi Dudu Ç. (43) bıçaklı kavgada birbirini yaraladı. Polisin araya girmesi ile ayrılan çift, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Canan Sokak'ta meydana geldi. İnşaat ustası Bedrettin Ç., iddiaya göre eşi Dudu Ç.'ye memleketi Samsun'a taşınmak istediğini söyledi. Dudu Ç. bu isteği reddedince tartışma çıktı. Kavgada çift, birbirini vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çifti ayırdı. 3 çocuk sahibi çift, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evli çift, bıçaklı kavgada birbirini yaraladı - Son Dakika

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