Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı

23.02.2022 00:57
Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evli bir çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evli bir çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı. Çifte kurşun yağdıran zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş için süpermarkete giden evli çift bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belfun Doğramacı kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (37) ise kolundan vuruldu. Kurşunların isabet ettiği karı koca yere yığılırken, olayı gören müşteriler korkuyla dışarıya kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Belfun Doğramacı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, Doğramacı çiftini vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

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alışveriş, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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