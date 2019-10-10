Son Dakika Haberleri: Evli çifti traktör kazası ayırdı
Son Dakika 3. Sayfa Evli çifti traktör kazası ayırdı

Evli çifti traktör kazası ayırdı

2 saat önce

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ölürken, eşi ise yaralandı.

Evli çifti traktör kazası ayırdı, System.String[]

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ölürken, eşi ise yaralandı.


Olay, Karapürçek ilçesi Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlyas ve Kadriye Biçer çifti, çalışmak için traktörle tarlaya gitti. Traktör tarlada çamura saplandı. İlyas Biçer kullandığı traktörü çamurdan çıkarmak istediği sırada traktör kayarak devrildi. Takla atan traktörün ezdiği sürücü İlyas Biçer hayatını kaybetti. Eşi Kadriye Biçer ise yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Karapürçek, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
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