Son Dakika Haberleri: Evli Çiftler Dikkat ! Bu İşi Yapmadıysanız Hemen Tövbe Edin...

Evli Çiftler Dikkat ! Bu İşi Yapmadıysanız Hemen Tövbe Edin...

50 dakika önce

İslam dini müslümanların tüm hayatını içine alan ve değerlendiren bir dindir.

İslam dini müslümanların tüm hayatını içine alan ve değerlendiren bir dindir. Bu yüzden insan hayatının her evresiyle ilgili bilgilendirici bir din olmuştur. Mesela İslam dini evli çiftler arasındaki ilişkiler hakkında bilgiler vermiş, çiftlere tavsiyelerde bulunmuştur. Gelin bu tavsiyelere daha yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:16 Kaynak: Youtube

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