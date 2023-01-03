Evli genç kız sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçaklayarak yaraladı - Son Dakika
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Evli genç kız sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

03.01.2023 15:25

Kocaeli'de sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçaklayarak kayıplara karışan 17 yaşındaki genç kız ve olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Genç kızın evli ve eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Koceli'de Bekirdere Mahallesi'ndeki Sefa Uzun Türk Parkı'nda, 30 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, Ş.Y. ile eski sevgilisi D.K. parkta konuştuğu sırada, yanlarına genç kızın sevgilisi Y.A. gelmiş ve taraflar arasında kavga çıkmıştı. Eski erkek arkadaşı Ş.Y.'nin, sevgilisi Y.A.'yı dövdüğünü gören D.K. isimli genç kız öfkelenerek, Ş.Y.'yi bıçaklamıştı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Y.A.'nin arkadaşı Ş.K.'da tarafları ayırmak için silahla havaya ateş açmıştı. Yaralanan Ş.Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış, polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Polis ekipleri, Ş.Y.'nin yaralanmasına ilişkin D.K. ve şahısların arkadaşı C.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir garip olay! Evli genç kız, sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı

EŞİ CEZAEVİNDEYMİŞ

Eski sevgilisini bıçaklayan D.K. isimli genç kızın evli ve eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaralanan Ş.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bir garip olay! Evli genç kız, sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı
Bir garip olay! Evli genç kız, sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı
Kaynak: İHA
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Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evli genç kız sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçaklayarak yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evli genç kız sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçaklayarak yaraladı - Son Dakika
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