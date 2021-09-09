Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak

3 ay önce hayatlarını birleştiren evli çift derbide birlikte hakem olarak görev yapacak ve tarihte ilk kez evli bir çift birlikte maç yönetecek.

FİNAL MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Pazar günü 17.00'de oynanacak Ankaragücü- Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Pakkan olarak açıklanırken, mücadelenin 4. hakemi Gamze Durmuş Pakkan olacak.

Gamze Durmuş Pakkan, iki takımın sezon öncesi oynanan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası maçını da yönetmişti. Burak Pakkan ise daha önce Ankaragücü alt yapısında 2 sene futbol oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmış ve hakemliği seçmişti.