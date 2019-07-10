Son Dakika Haberleri: Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı
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Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı

1 saat önce

Samsun'da evli ve 2 çocuk babası cami imamı, gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen genç kızla birlikte ortadan kayboldu.

Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı, System.String[]
Jandarma, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası cami imamı Davut O. (30), gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Havva M. (24) ile kayıplara karıştı.

Bafra ilçesinde İnözü Koşaca Mahallesi'nde yaşayan Havva M., 4 Temmuz Perşembe günü ortadan kayboldu. Aile, jandarmaya başvurarak kızlarının kayıp olduğunu bildirdi.

İMAM CAMİYE GELMEYİNCE KAÇTIKLARINI ANLADILAR

Jandarma ekipleri, İnözü Koşaca Camii'nin imamı evli Davut O.'nun da evine ve camiye gelmediğini belirledi. Jandarma ekipleri, imam Davut O. ile Havva M.'nin birlikte kaçtığını saptadı.

Jandarmanın olay ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, İlçe Müftülüğü de inceleme başlattı.

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
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