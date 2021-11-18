Evli kadına cinsel içerikli mesaj attığı iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler - Son Dakika

Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde iddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, evli bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı. Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu eşine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kadının eşi ve akrabaları şahsı Barbaros Caddesi üzerinde yakaladı.

DARBEDİLEN ŞAHIS KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Bir süre tartıştıkları şahsı darbetmeye başladılar. Kanlar içerisinde kalan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tacizci olduğu iddia edilen kişiyi alarak önce hastaneye ardından da ifadesini almak üzere karakola götürdü.