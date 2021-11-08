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Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi - Son Dakika

Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi

08.11.2021 10:01
Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi

Sosyal medya platformundan evli bir kadına "Ben senin eşinden daha yakışıklıyım" diye mesaj atan şahıs, kadının akrabaları ve çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi.

İstanbul Sultangazi'de evli kadına sosyal medya üzerinden mesaj atarak tacizde bulunan şahıs, kadının daveti üzerine bir kafeye geldi. Bu sırada kadının yakınları da olay yerindeydi. Kadın ve adamın tartışmaya başlamasının ardından yakınları devreye girdi. Olayı soran vatandaşların da karışmasıyla tacizci olduğu iddia edilen şahsa meydan dayağı atıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

DURUMU EŞİNE HABER VERDİ

Geçtiğimiz günlerde saat 17.00 sıralarında Sultangazi Habibler Mahallesi'nde H.Ç isimli şahsın kendisine sosyal medya üzerinden tacizde bulunarak sürekli mesaj attığını iddia eden Yağmur A., durumu eşine haber verdi. Plan yapan Yağmur çifti, şahsa buluşma teklifinde bulunup bir kafeye davet etti. Buluşma saatinde Yağmur'un yakınları müşteri kılığında restoranda oturup izlemeye başladı. Bir süre sonra çıkmaya çalışan tacizciyi yakalayan Yağmur A.'nın yakınları meydan dayağı attı.

TACİZCİ OLDUĞU ÖĞRENİLİNCE ORTALIK KARIŞTI

Yoldan geçen vatandaşlar da dayak yiyen kişinin tacizci olduğunu öğrenince ortalık karıştı. Kaçmaya çalışan şahsa izin vermeyen vatandaşlar bir yandan etrafını sararken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olayda burnu kırılan H.Ç polis nezaretinde ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Tacizci olduğu iddia edilen H.Ç isimli şahsın burnu kırıldığı öğrenildi.

"EŞİNDEN YAKIŞIKLIYIM DİYE MESAJ ATTI"

Yaşanan olayı anlatan Yağmur A., "Instagram'dan bana mesaj attı sen kimsin diye ve takip isteği atmıştı. Ben de "Ben benim sen kimsin" diye yazdım. Sonra bana ben senin eşinden daha yakışıklıyım gibi iğrenç kelimeler yazdı. Ben de eşime haber verdim. Numaranı ver oradan konuşalım dedim sonra buluşmak istedi. Önce Bahçelievler'e davet ettim ve geleceğini tahmin etmiyordum sonrada burada bir yakınımıza gelmiştik ve buraya davet ettim sonra oturduk ve bana çok çirkin şekilde davrandı. Yakınlarım dayanamadı ve neden böyle yapıyorsun diye konuşmak isterken o kendini yerlere attı ve beni dövüyorlar diye bağırmaya başladı. Sonra görenler ne oluyor diye sorup ben olayı anlatınca şahsı linç ettiler" diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ardından karakola giden Yağmur A. ve eşi tacizci olduğu iddia edilen H.Ç'den şikayetçi olurken, olay ile ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi

Sultangazi, Polis, Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi - Son Dakika


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