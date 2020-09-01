Evli kadına mesaj atıp, tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, darp edildi - Son Dakika

Evli kadına mesaj atıp, tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, darp edildi
ADANA'da evli kadına telefondan mesaj attığı ve takip ederek tacizde bulunduğu öne sürülen S.A., kadının yakınları ve mahalle sakinleri tarafından darbedildi.
ADANA'da evli kadına telefondan mesaj attığı ve takip ederek tacizde bulunduğu öne sürülen S.A., kadının yakınları ve mahalle sakinleri tarafından darbedildi. Öfkeli kalabalığın elinden polis tarafından kurtarılan şüpheli, daha sonra gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşadığı ismi açıklanmayan evli bir kadına, cep telefonundan mesaj atıp, rahatsızlık verdiği iddia edilen S.A., kadını sokakta takip ederek tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Kadının durumu eşi ve yakınlarına bildirmesi üzerine sokak ortasında darp edilen S.A.'yı linç edilmekten polis kurtardı.
DAHA ÖNCE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ
S.A.'nın bir süredir rahatsızlık verdiği kadının, daha önce polise giderek şikayette bulunduğu öğrenildi. Özel Harekat ve Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemi almasıyla vatandaşların saldırısından kurtarılan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kadın ve eşinin S.A.'dan şikayetçi oldukları bildirildi.
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