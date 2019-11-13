Son Dakika Haberleri: Evli oyuncu Ertan Saban'ın olaylı gecesi!
Son Dakika Magazin Evli oyuncu Ertan Saban'ın olaylı gecesi! - Son Dakika Magazin

Evli oyuncu Ertan Saban'ın olaylı gecesi!

6 saat önce

Ertan Saban, dün gece Cihangir'de sarışın bir güzelle görüntülendi!

Evli oyuncu Ertan Saban'ın olaylı gecesi!, System.String[]

Ertan Saban, dün gece Cihangir'de sarışın bir güzelle görüntülendi! Akşam saatlerinde başlayan koyu muhabbet sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.


Kadın arkadaşına sarılarak sohbet eden ünlü oyuncunun samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.


Mekan çıkışı gazetecileri karşısında gören Saban ve arkadaşları büyük panik yaşadı.


Ünlü oyuncu "Saçma sapan şeyler yapmayın. Bakın arkadaşlar ben evli bir insanım ve benim çocuğum var öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına" açıklamasını yaptı.


Ertan Saban ve oyuncu Ebru Özkan geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Çift ocak ayında da kızları Biricik'i kucağına almıştı.

Ertan Saban, Cihangir, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:53 
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