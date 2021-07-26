Evli Rooney'den gündem olan görüntüler! Fotoğraflara rağmen cinsel ilişki iddialarını kabul etmedi

İngiliz futbolunun en büyük yıldızlarından Wayne Rooney, yine skandal görüntülerle gündem oldu. Alkol ve kumar düşkünlüğüyle bilinin Rooney, bu kez evliliğini tehlikeye atacak bir skandalın içinde yer aldı.
Rooney, Snapchat modelleri Tayler Ryan ve Elise Melvin ile sabaha kadar otelde parti yaptığı görüntülerin sızmasıyla dumura uğradı. Mankenler ve Rooney, cinsel ilişki iddialarını reddeti. Ancak Rooney'in modelle dudak dudağa olduğu fotoğraf tam aksini gösterdi.
Rooney fotoğrafların izni olmadan çekildiğini ve bunun aile yaşantısına zarar verdiğini ifade etti.
(Mynet)
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