İnternetten tanıştığı kadına 450 bin TL kaptıran evli ve 10 çocuk babası yaşlı adam, Esra Erol'un programında yardım istedi

Antalya Elmalı'da ikamet eden 10 çocuk babası Halis Ağca'nın başına gelenler, Esra Erol'un programında ele alındı. Canlı yayına çıkan adam, sosyal medyada tanışarak yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadına 450 bin TL parasını nasıl kaptırdığını anlattı. Esra Erol'dan yardım isteyen adamın anlattıkları programı izleyenleri de hayretler içerisinde bıraktı.

"MESAJLAŞMA KISMINDA GÖRÜP SELAM VERDİM"

Yaklaşık 7 senedir sosyal medya kullanıcısı olduğunu ifade eden Halis Ağca, "Bir gün Facebook'ta mesajlaşma kısmına girdim, fotoğrafını gördüm. Selam verip, başörtünün ona yakıştığını söyledim. İlk 'Ne demek istiyorsun' dedi. sonra teşekkür etti. Sonra 'İlk adımı bir erkeğin atmasını isterim' deyince ne demek istediğini sordum. Biraz konuştuktan sonra bana hikayesini anlatmaya başladı. 'Benim babam ve annem Trabzon- Rize yolunda trafik kazasında öldü. Amcam ninemle gelip dedemi götürecek. Benim kimsem yok. Ben de arkalarından gideceğim' deyip benden para istedi" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMA GELİN OLARAK DÜŞÜNÜYORDUM"

Amacının ihtiyacı olan birine yardım etmek olduğunu ifade eden Ağca, Y.N.T. ile duygusal bir ilişkisi olmadığını eşinin kendisini oğluna gelin olarak almayı düşündüğünü de söyledi. Halis Ağca, Y.N.T.'nin sürekli bahaneler uydurup kendisinden para istediğini de sözlerine ekledi. Yaşlı adam, para gönderdiği hesabın E.T.'ye ait olduğunu belirtti. E.T.'nin ise Y.N.T.'nin eşi olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili bir yeni gelişme yaşanırken, şüpheli canlı yayına bağlandı. Esra Erol programında Ağva, Y.N.T.'nin yüzünü ilk kez gördü.