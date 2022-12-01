İnternetten tanıştığı kadına 450 bin TL kaptıran evli ve 10 çocuk babası yaşlı adam, Esra Erol'un programında yardım istedi - Son Dakika
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İnternetten tanıştığı kadına 450 bin TL kaptıran evli ve 10 çocuk babası yaşlı adam, Esra Erol'un programında yardım istedi

01.12.2022 10:53

Evli ve 10 çocuk babası Halis Ağca, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve hiç görmediği bir kadına 450 bin TL para kaptırdığı iddiasıyla Esra Erol'un programına çıkıp yardım istedi.

Antalya Elmalı'da ikamet eden 10 çocuk babası Halis Ağca'nın başına gelenler, Esra Erol'un programında ele alındı. Canlı yayına çıkan adam, sosyal medyada tanışarak yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadına 450 bin TL parasını nasıl kaptırdığını anlattı. Esra Erol'dan yardım isteyen adamın anlattıkları programı izleyenleri de hayretler içerisinde bıraktı.

Evli ve 10 çocuk babası adam, tanıştığı kadına 450 bin TL kaptırdı! Yayına çıkıp yardım istedi

"MESAJLAŞMA KISMINDA GÖRÜP SELAM VERDİM"

Yaklaşık 7 senedir sosyal medya kullanıcısı olduğunu ifade eden Halis Ağca, "Bir gün Facebook'ta mesajlaşma kısmına girdim, fotoğrafını gördüm. Selam verip, başörtünün ona yakıştığını söyledim. İlk 'Ne demek istiyorsun' dedi. sonra teşekkür etti. Sonra 'İlk adımı bir erkeğin atmasını isterim' deyince ne demek istediğini sordum. Biraz konuştuktan sonra bana hikayesini anlatmaya başladı. 'Benim babam ve annem Trabzon- Rize yolunda trafik kazasında öldü. Amcam ninemle gelip dedemi götürecek. Benim kimsem yok. Ben de arkalarından gideceğim' deyip benden para istedi" ifadelerini kullandı.

Evli ve 10 çocuk babası adam, tanıştığı kadına 450 bin TL kaptırdı! Yayına çıkıp yardım istedi

"OĞLUMA GELİN OLARAK DÜŞÜNÜYORDUM"

Amacının ihtiyacı olan birine yardım etmek olduğunu ifade eden Ağca, Y.N.T. ile duygusal bir ilişkisi olmadığını eşinin kendisini oğluna gelin olarak almayı düşündüğünü de söyledi. Halis Ağca, Y.N.T.'nin sürekli bahaneler uydurup kendisinden para istediğini de sözlerine ekledi. Yaşlı adam, para gönderdiği hesabın E.T.'ye ait olduğunu belirtti. E.T.'nin ise Y.N.T.'nin eşi olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili bir yeni gelişme yaşanırken, şüpheli canlı yayına bağlandı. Esra Erol programında Ağva, Y.N.T.'nin yüzünü ilk kez gördü.

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Esra Erol, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternetten tanıştığı kadına 450 bin TL kaptıran evli ve 10 çocuk babası yaşlı adam, Esra Erol'un programında yardım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnternetten tanıştığı kadına 450 bin TL kaptıran evli ve 10 çocuk babası yaşlı adam, Esra Erol'un programında yardım istedi - Son Dakika
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