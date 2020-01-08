'Evliliğe İlk Adım' seminerlerinin ilki tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Evliliğe İlk Adım' seminerlerinin ilki tamamlandı - Son Dakika

'Evliliğe İlk Adım' seminerlerinin ilki tamamlandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü koordinesinde 'Evliliğe İlk Adım' seminerlerinin ilki tamamlandı.

'Evliliğe İlk Adım' seminerlerinin ilki tamamlandı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü koordinesinde 'Evliliğe İlk Adım' seminerlerinin ilki tamamlandı.


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın himayelerinde ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla yeni evlenen veya evlenecek çiftlere yönelik olarak Yeni Mahalle Ulu Camii Toplantı Salonu'nda seminer gerçekleşti. Sertifika töreninde konuşan İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, "Aile kurulurken sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, kurulan ailelerin güçlendirilmesi ve huzurlu bir şekilde devamının sağlanması için Aile ve Dini Rehberlik büromuzla çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan birisi de evliliğe ilk adım semineridir. Bu bağlamda yeni evli ve evliliğe adım atacak çiftlere sevgi, merhamet, adalet ve emanet bilinci gibi aileyi ayakta tutan değerler hususunda Kur'an ve sünnet ışığında bilgi vermek amacıyla, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen 8 konu başlığı altında seminerlerimiz ilkini tamamladık" dedi. - ZONGULDAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yeni Mahalle, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi

Son Dakika Haberleri
17:43 Öğrenciler için yayladan kamyonla kar taşıdılar - Son Dakika
17:43 Tekirdağ-şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
17:42 Çavuşoğlu ve Lavrov'dan basın toplantısı (1) - Son Dakika
17:42 AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı - Son Dakika
17:42 Dünya çevresindeki gizemli uğultunun sırrı çözüldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:42:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Evliliğe İlk Adım' seminerlerinin ilki tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]