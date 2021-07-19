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Evliliğimizin ikinci haftası kutlu olsun - Son Dakika

Evliliğimizin ikinci haftası kutlu olsun

19.07.2021 17:01
Evliliğimizin ikinci haftası kutlu olsun, System.String[]

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI Blake Shelton ile ikinci evliliğini yapan Gwen Stefani, evlilikte geride bıraktıkları 15 günü de bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Evliliğimizin ikinci haftası kutlu olsun

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI Blake Shelton ile ikinci evliliğini yapan Gwen Stefani, evlilikte geride bıraktıkları 15 günü de bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Stefani, nikah için şapele girerken çekilen bir fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Stefani'nin "ikinci haftamız kutlu olsun" notunu da eklediği paylaşıma takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Evliliğimizin ikinci haftası kutlu olsun
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Gösteri dünyası, pandemi döneminin belki de en özel ve aynı zamanda en gösterişli düğün törenlerinden birine tanıklık etti. Elbette ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden! 2015 yılından bu yana birlikte olan ünlü şarkıcı Gwen Stefani ile country müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Blake Shelton hayatlarını birleştirdi. Çift, ABD Oklahoma'daki çiftliklerinde sadece çok yakın aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi. Gwen Stefani, törende çekilen fotoğrafları da sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Evliliğimizin ikinci haftası kutlu olsun

STEFANI'NİN İKİNCİ, SHELTON'IN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

İlk evliliğini Gavin Rossdale ile yapan ve ondan üç çocuk sahibi olan Gwen Stefani, törende biri klasik uzun ve kabarık duvaklı, diğeri mini etekli iki farklı gelinlik giydi. Stefani, aynı zamanda yakın dostu olan Vera Wang'ın imzasını taşıyan gelinlik tercih etti.

Evliliğimizin ikinci haftası kutlu olsun

DUVAĞINA KENDİSİNİN, SEVGİLİSİNİN VE ÇOCUKLARININ İSİMLERİNİ İŞLETTİ

Stefani'nin gelinliğinin uzun duvağında da hem kendisinin hem de Blake Shelton'ın eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarına bir jest de vardı. Uzun duvakta Shelton ve Stefani'nin yanı sıra Gwen Stefani'nin ilk evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kingston James, Zuma Nesta ve Apollo Bowie'nin isimleri işlenmişti.

Evliliğimizin ikinci haftası kutlu olsun
İKİ GELİNLİĞİNİ DE ÜNLÜ MODACININ İMZASINI TAŞIYOR

51 yaşındaki Stefani, törenin bir diger bölümünde mini etekli bir gelinlik giydi. Görünümünü beyaz renkli, işlemeli kovboy çizmeleri ile tamamladı. Bu ikinci gelinliğin altına da file şeklinde çoraplar giydi ünlü şarkıcı. Stefani'nin, düğünü için tercih ettiği bu ikinci gelinlik de Vera Wang'ın imzasını taşıyor.

Evliliğimizin ikinci haftası kutlu olsun
GECENİN GERİ KALANINDA MİNİ ETEKLİ GELİNLİK GİYDİ

Gwen Stefani ile Blake Shelton'ın düğün töreni, Shelton'ın Oklahoma'daki çiftliğinde yapıldı. Çift, uzun süredir burada birlikte yaşıyor. Tören için çiftliğin bahçesine özel bir çardak inşa edildi. Çardak, tören için çiçeklerle özel olarak süslendi. Stefani ile Shelton'ın düğün törenine toplamda 40 kişi katıldı.

Evliliğimizin ikinci haftası kutlu olsun

ESKİ EVLİLİĞİNDEN ÜÇ ÇOCUK

Gwen Stefani ilk evliliğini 2002 ile 2016 arasında Gavin Rossdale ile yaptı. Bu evlilikten çiftin Kingston, Zuma ve Apollo adında üç tane oğlu bulunuyor. 45 yaşındaki Blake Shelton ise ilk evliliğini 2003 ile 2006 arasında Kaynette Williams ile yaptı. İkinci kez 2011 ile 2015 arasında Miranda Lambert ile hayatını birleştirdi. Bu Shelton'ın üçüncü evliliği.

Evliliğimizin ikinci haftası kutlu olsun
GÜLLERLE SÜSLÜ DÜĞÜN PASTASI

Gwen Stefani ile Blake Shelton'ın düğün pastası da son derece sade ama yine de gösterişliydi. Çift, pasta kesilirken de uzun uzun poz verdi.

Evliliğimizin ikinci haftası kutlu olsun
KÖPEK DE DÜĞÜNDE

Gwen Stefani ile Blake Shelton'ın köpekleri de törenin konukları arasındaydı. Sevimli köpek pasta kesimi sırasında Stefani'nin duvağının altına girerek bir süre oyun oynadı.

Evliliğimizin ikinci haftası kutlu olsun

Gwen Stefani, Oklahoma, Düğün, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Evliliğimizin ikinci haftası kutlu olsun - Son Dakika Magazin


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