Evliliklerinde kriz yaşadıklarını açıklayan Bensu Soral ile Hakan Baş, cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce iş insanının Mahmut Kırmızıgül'ün eski sevgilisi Mina Ceran'la adının aşk dedikodularına karışmasından sonra çift, ortak bir açıklama yapmıştı.

Soral ve Baş, "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Evliliklerinde kriz olduklarını itiraf eden oyuncu ve iş insanı, bir arkadaşının düğüne birlikte katıldı. Uzun bir aradan sonra yan yana görüntülenen ikilinin, neşeli halleri dikkat çekti. Düğünde Soral'ın pırlantalı alyansı da olması dikkatlerden kaçmadı.