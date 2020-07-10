Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağa düşüren anne-oğul tutuklandı - Son Dakika

Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağa düşüren anne-oğul tutuklandı

ÇANAKKALE'de, bekar erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ÇANAKKALE'de, bekar erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Anne- oğul oldukları belirlenen şüphelilerin, müştekileri 1 milyon 315 bin TL ve 40 bin dolar dolandırdıkları belirlendi.

Çanakkale merkezi, ilçe ve köylerinde, zanlı Zeynep T.'nin (45), özellikle ev, tarla ve arsa gibi gayrimenkul sahibi 45-50 yaş üstü erkeklerle tanışıp, yakın ilişki kurarak evlilik vaadiyle dolandırdığı ileri sürüldü. İddiaya göre Zeynep T., evlendiklerinde kullanacaklarını söyleyerek, müştekilere ev eşyası ile elektronik eşyalar aldırdı. Ayrıca bazı müştekilerden noter kanalıyla gayrimenkulleri üzerinde her türlü işlem yapma hakkını ele geçirip, sonrasında da arsa, tarla ve evleri, birlikte hareket ettiği şahıslara sattı.

Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Zeynet T.'ye yardım eden oğulları Ozan C. (20), ve Osman C.'nin (25) de, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımı yapıyoruz diyerek, müştekileri dolandırdıkları belirlendi. Üç şüphelinin bugüne kadar dolandırıcılık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık, kasten yaralama suçları ile ilgili olarak 104 olaya karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin, müştekileri 1 milyon 315 bin TL ve 40 bin dolar dolandırdıkları ortaya çıktı.

?Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler Zeynep T., Ozan C. ve Osman. C., 7 Temmuz günü Çanakkale merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden Zeynep T. ile Ozan C.,  nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Osman C. ise, başka bir suçtan Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi.


Çanakkale, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağa düşüren anne-oğul tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:24 Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 20:11 UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler 18:02 Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı 18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 23:12:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağa düşüren anne-oğul tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]