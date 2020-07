Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağa düşüren anne-oğul tutuklandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, bekar erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Anne- oğul oldukları belirlenen şüphelilerin, müştekileri 1 milyon 315 bin TL ve 40 bin dolar dolandırdıkları belirlendi.

Çanakkale merkezi, ilçe ve köylerinde, zanlı Zeynep T.'nin (45), özellikle ev, tarla ve arsa gibi gayrimenkul sahibi 45-50 yaş üstü erkeklerle tanışıp, yakın ilişki kurarak evlilik vaadiyle dolandırdığı ileri sürüldü. İddiaya göre Zeynep T., evlendiklerinde kullanacaklarını söyleyerek, müştekilere ev eşyası ile elektronik eşyalar aldırdı. Ayrıca bazı müştekilerden noter kanalıyla gayrimenkulleri üzerinde her türlü işlem yapma hakkını ele geçirip, sonrasında da arsa, tarla ve evleri, birlikte hareket ettiği şahıslara sattı.

Zeynet T.'ye yardım eden oğulları Ozan C. (20), ve Osman C.'nin (25) de, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımı yapıyoruz diyerek, müştekileri dolandırdıkları belirlendi. Üç şüphelinin bugüne kadar dolandırıcılık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık, kasten yaralama suçları ile ilgili olarak 104 olaya karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin, müştekileri 1 milyon 315 bin TL ve 40 bin dolar dolandırdıkları ortaya çıktı.

?Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler Zeynep T., Ozan C. ve Osman. C., 7 Temmuz günü Çanakkale merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden Zeynep T. ile Ozan C., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Osman C. ise, başka bir suçtan Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi.