Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağına düşüren çete çökertildi - Son Dakika

Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağına düşüren çete çökertildi

Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağına düşüren çete çökertildi Zanlıların, mağdur olan vatandaşları 1 milyon 315 bin lira ve 40 bin Amerikan doları dolandırdıkları tespit edildi Çanakkale'de evlenme bahanesiyle kandırdıkları vatandaşların;

Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağına düşüren çete çökertildi

Zanlıların, mağdur olan vatandaşları 1 milyon 315 bin lira ve 40 bin Amerikan doları dolandırdıkları tespit edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de evlenme bahanesiyle kandırdıkları vatandaşların; ev, arsa, tarla ve paralarını alan 3 kişilik çete çökertildi. Zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale, ilçe ve köylerinde Zeynep T. isimli zanlı, 45-50 yaş üstündeki evi, arsası ve tarlası olan bekar erkeklerle yakın ilişki kurup, evlilik bahanesiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdı. İlk önce karşı tarafa güven veren ve daha sonra da bekar erkeklere evlendiklerinde kullanacaklarını öne sürdüğü beyaz eşyalar aldıran Zeynep T., bu yakınlaşmalar sayesinde mağdurların algılama yeteneğinin zayıflığından da yararlanarak Noter'den vekaletname çıkarttı. Bu sayede suç ortaklarının üzerine geçirdiği gayrimenkulleri 3. şahıslara sattıkları ortaya çıktı.

Mağdur olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Suç ortakları Osman C. ve Ozan C. ile birlikte hayvan alım satımı yaptıkları öne süren Zeynep T., polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. 3 şüphelinin; dolandırıcılık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık ve kasten adam yaralama suçları ile ilgili toplam 104 tane olaya karıştıkları belirlendi.

Meydana gelen olaylarda şüphelilerin, mağdur olan vatandaşları toplamda 1 milyon 315 bin lira ve 40 bin Amerikan doları dolandırdıkları tespit edildi.

3 zanlı 7 Temmuz Salı günü Çanakkale kent merkezinde yakalandı. Zeynep T. ile Ozan C. Çanakkale'nin Çan ilçesinde karıştıkları nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Osman C. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağına düşüren çete çökertildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir 22:38 Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
17:02
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
15:29
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
14:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 19:23:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağına düşüren çete çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]