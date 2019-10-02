Son Dakika Haberleri: Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine bıraktı (2)
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Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine bıraktı (2)

20 dakika önce

İSMİNİ 'UMUT ÖMER' KOYDULARAnnesi M.K. tarafından konulduğu çöp konteynerinden dikkatli komşu sayesinde kurtarılan erkek bebek, Kozan Devlet Hastanesi'nde kuvöze konuldu.

Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine bıraktı (2), System.String[]

İSMİNİ 'UMUT ÖMER' KOYDULAR
Annesi M.K. tarafından konulduğu çöp konteynerinden dikkatli komşu sayesinde kurtarılan erkek bebek, Kozan Devlet Hastanesi'nde kuvöze konuldu. Bebeğe, bakımını üstlenen hemşireler 'Umut Ömer' adını verdi. Umut Ömer bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Devlet Hastanesi, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:26 Kaynak: DHA
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