Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine bıraktı (2)
20 dakika önce
İSMİNİ 'UMUT ÖMER' KOYDULARAnnesi M.K. tarafından konulduğu çöp konteynerinden dikkatli komşu sayesinde kurtarılan erkek bebek, Kozan Devlet Hastanesi'nde kuvöze konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:26 Kaynak: DHA
İSMİNİ 'UMUT ÖMER' KOYDULAR
Annesi M.K. tarafından konulduğu çöp konteynerinden dikkatli komşu sayesinde kurtarılan erkek bebek, Kozan Devlet Hastanesi'nde kuvöze konuldu. Bebeğe, bakımını üstlenen hemşireler 'Umut Ömer' adını verdi. Umut Ömer bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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