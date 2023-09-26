2 günlük bebeğini öldürdüğü öne sürülen kadının beraati istendi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde evlilik dışı ilişkiden doğan 2 günlük kız bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömdüğü öne sürülen Bilge Ç.'nin (27) tutuksuz yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı; Bilge Ç.'nin kasten öldürme eyleminin olmadığı, bebeğin kesin ölüm nedeninin tespit edilememesi ve içerisinde bulunduğu durum nedeni ile bebeği gizleme zorunda olduğunun anlaşılması üzerine cezalandırılmasına yer olmadığını belirterek beraatini istedi.

BAHÇEYE GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Karşıyaka Mahallesi'nde 12 Eylül 2022'de evlilik dışı kız çocuk dünyaya getiren Bilge Ç., bir süre sonra bebeğin rutin kontrolleri için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Bilge Ç., polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Bilge Ç., sorgusunda; bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede arama yapan ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeğin cesedini buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Ç., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İLERİ DERECE ÇÜRÜME NEDENİYLE KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Ordu Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada DNA testi yapılmak üzere bebek ve Bilge Ç. ile ilişkisi olduğu ileri sürülen S.Ö.'den doku örneği alındı. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA profil karşılaştırılması şüpheli ve S.Ö.'nün bebeğin biyolojik anne ve babası oldukları tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırladı. İleri derecede çürüme nedeniyle bebeğin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Bilge Ç., Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilge Ç., bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye sanık Bilge Ç.'nin yanı sıra, müşteki sıfatı ile bebeğin babası S.Ö., taraf avukatları ile tanıklar katıldı.

"EĞER BEBEĞİ SÖYLESEYDİ ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKARDIM"

Mahkemede hakimin sorularını yanıtlayan S.Ö., Bilge Ç. ile bir hafta görüştüklerini ve bu süre içerisinde 2 kez cinsel birliktelik yaşadıklarını söyledi. Bilge Ç.'nin kendisine hamile olduğunu söylemediğini belirten S.Ö., "Bilge ile karşılaştığımızda kilo aldığını fark etmiştim. Kendisi ile konuştuğumuzda hamile olup olmadığı yönünde şaka yapmıştım. Bana hızlı kilo alıp verdiğini söylemişti. Hamile olduğunu düşünmedim. Bilge bu çocuğa kasten zarar verdiyse şikayetçiydim. Eğer bebeği söyleseydi ben çocuğa sahip çıkardım" dedi.

"KIZIMIN GEBE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Bilge Ç.'nin babası H.Ç. ise "Kızımın gebe olduğunu bilmiyordum. Kendisi ile aynı evde yaşıyorum ancak ben tarımsal faaliyetle uğraştığım için mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyorum. 5-6 ay yaylada kalıyordum. Çalıştığım süre içerisinde zaman zaman eve gelip ailemle kalırdım. Kızımın bu süre içerisinde hamile olduğunu duymadım. Bir farklılık ve anormallik fark edemedim. Adli süreçten sonra olaydan bilgim oldu" ifadelerini kullandı.

Anne S.Ç. de "Kızımın gebe olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Çünkü eşimle köyde kalıyorduk. Sürekli telefon ile görüşürdük. Kızım bana erkek arkadaşlarını anlatmazdı. İlişki yaşadığını bilmiyordum. Gebe olduğunu adli süreçte öğrendim" dedi.

BERAATİ İSTENDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, her ne kadar 'kasten öldürme' suçundan dava açılmış olsa da sanık Bilge Ç.'nin kasten öldürme eylemenin olmadığı, bebeğin kesin ölüm nedeninin tespit edilememesi ve içerisinde bulunduğu durum nedeni ile bebeği gizleme zorunda olduğunun anlaşılması üzerine cezalandırılmasına yer olmadığını belirtip, beraatini istedi.

Dava,12 Ekim'e ertelendi.