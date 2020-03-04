Evlilik Fuarı 14 Burda AVM'de - Son Dakika
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Evlilik Fuarı 14 Burda AVM'de

10 dakika önce

Esas 14 Burda AVM, 6-15 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini Evlilik Fuarı ile karşılayacak.

Evlilik Fuarı 14 Burda AVM'de, System.String[]

Esas 14 Burda AVM, 6-15 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini Evlilik Fuarı ile karşılayacak.


Esas Gayrimenkul tarafından Bolu'da hizmete açılan Esas 14 Burda AVM, yeni evlenecek çiftleri teknoloji, ev gereçleri, giyim, organizasyon gibi evliliğe dair tüm detayları ile tüm ihtiyaçlarına hitap eden Evlilik Fuarı ile ağırlayacak. 6-15 Mart tarihleri arasında 14 Burda AVM Hawii düğün salonunda 12.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Evlilik Fuarı yeni evlenecek çiftlere rehber olacak. AVM'de düzenlenecek Evlilik Fuarı ile ziyaretçiler, en yeni ürünleri yakından takip ederek özel indirim fırsatlarını yakalayacaklar. Pek çok markanın bir araya geldiği, evlenecek çiftlere tüm detayların yer aldığı Evlilik Fuarı ile yeni evlenecek çiftlere, alışverişte kolaylık imkanı sağlaacak. - BOLU

Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:36 Kaynak: İHA
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