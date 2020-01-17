İstanbul'da kapılarını açan "Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı"nda, kına tepsisi taşıyan, kına türküsü söyleyen ve dans eden "kınacı robotlar" katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayan ve 19 Ocak'ta sona erecek fuarda, evlenmek isteyen çiftlerin ihtiyacı olan her şey aynı çatı altında bir araya geldi.

Düğün hazırlığı yapan çiftlerin ve sektör temsilcilerinin buluştuğu fuarın bu yılki teması "doğaya dönüş" olarak belirlenirken, fuar, evleneceklere tüm ihtiyaçlarını bir arada sunmanın yanı sıra, değişen trendler konusunda da yol gösteriyor.

Akın Robotics tarafından üretilen, Erol Yıldırım Kına Organizasyon'un standında ziyaretçilerle buluşan kınacı robotlar fuarın öne çıkan konseptlerinden oldu. Robotlar, kına gecelerinde tepsi taşıma, kına türküsü söylemenin yanı sıra dans ekibiyle beraber kına dansı da yapabiliyor.

AA muhabirine konuşan Robot Ada işini çok sevdiğini belirterek, "Bu tam hayalimdeki iş, insanları mutlu etmeyi ve eğlendirmeyi çok seviyorum." dedi.

"Kınası gecesinin maliyeti 2 bin TL'den başlıyor"

Kına gecelerinin maliyetlerine ilişkin AA muhabirine bilgi veren Erol Yıldırım, kişiden kişiye seçilen ürün ve konseptlere göre fiyatların değiştiğine işaret ederek, 2 bin TL'den başladığını, ortalama 15 bin civarında bir kına organizasyonun yapılabildiğini, seçilen tasarım ürünlere göre bu maliyetin 500 bin TL'lere kadar çıkabildiğini bildirdi.

Değişen konseptlerle kına içeriklerinin de değiştiğine dikkati çeken Yıldırım, artık eski usul konseptlerin günümüz gençleri tarafından çok tercih edilmediğini, teknolojinin gelişmesi ile birlikte kına organizasyonlarında farklı konseptlerin de yer almaya başladığını aktardı.

Organizasyonu düzenleyen Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, düğünlerde bu senenin en dikkati çekici eğiliminin "doğaya dönüş" olduğunu bildirdi.

Yurt dışından toptan alımlar için çok sayıda alıcının Türkiye'ye geldiğini aktaran Cılga, en fazla Almanya ve Dubai'den talep olduğunu söyledi.

Cılga, "Firmalar daha doğal, ekolojik ve organik ürünlerle tüketicinin karşısına çıkacak. Bunun nedeni de artık gençlerin daha bilinçli ve dünyadaki iklim krizinin farkında olup, çevre bilinci gelişmiş bireyler olması ve tüketim yaparken tercihlerini artık bu yönde kullanmaları. Evlilik hazırlığında olan herkesi fuarımıza bekliyoruz, burada düğün, kına, ayakkabı, gelinlik başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını bulabilecekler." ifadelerini kullandı.

Fuardan

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de her yıl 500 bin evliliğin yaklaşık 90 bini İstanbul'da gerçekleşirken, Evlilik Dünyası Fuarı bu yıl 40 bine yakın çiftin düğün ve ev hazırlığı sürecinde, fikir edindiği ve alışveriş yaptığı bir nokta olmaya devam etmeyi hedefliyor.

Bugüne kadar 450 binden fazla çifte evlilik sürecinde rehberlik eden Evlilik Hazırlıkları Fuarı, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekanından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek 18. kez ziyaretçisine güvenli ve avantajlı alışveriş yapma imkanı sunacak.

Sadece düğün gününe yönelik firmaları değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturan fuar, 2020 yılında da zengin ürün ve hizmet yelpazesiyle evlenecek çiftlerin işini kolaylaştıracak.

3 gün sürecek organizasyonda ziyaretçi çiftler, aradıkları tüm materyalleri bir arada bulabilecek, fiyat karşılaştırması yapabilecek, yeni trendleri takip edebilecek ve fuara özel çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.

Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak evlilik sektörüne iş yapan düğün ekipmanı firmaları için özel bir salon ayrılırken, fuar bu yıl, organizasyon ve düğün işi yapan firmaların toptan alım veya kiralama yapabileceği ekipman firmalarını fuarda bir araya getirerek, hem yurt içinden hem de yurt dışından doğru alıcı ile buluşturacak.

Buna bağlı olarak, Orta Doğu ve Avrupa'dan çok sayıda toptan alım yapacak sektör profesyonelini fuarda bir araya gelecek.

Her bütçeye hitap eden ürünlerin sergilendiği fuarın en pahalı gelinliği de ziyaretçilerle buluştu. Seren Moda, Swarovski taşlı işlemelerle donattığı 80 bin TL'lik gelinlik ile fuarın en pahalı gelinliğine imza attı.

Doğaya dönüş çerçevesinde düğünlerde son yıllarda popüler olmaya başlayan konsept ise "cruise gemilerinde evlenmek" olarak öne çıktı.