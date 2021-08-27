Evlilik hayali kuran kızını sel sularında kaybetti - Son Dakika

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde markette çalıştığı sırada sele kapılarak hayatını kaybeden genç kızın annesi, kızının 1 ay önce nişanlandığını ve evlilik hayali kurduğunu belirterek, "Kızım çok mutluydu" dedi.

Batı Karadeniz Bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu'nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araçta sel sularıyla birlikte Ezine Çayı üzerinden Karadeniz'e sürüklendi. Sel afetinin yaşandığı sırada markette çalışırken yakalanan Gizem Meryem Özgün, sele kapılarak hayatını kaybetti. Gizem Meryem Özgün'ün cenazesi, sel sularının çekilmesiyle 6 gün sonra bulunarak toprağa verildi.

"Kızım 1 ay önce nişanlandı, evlilik hayal ediyordu"

Kızının evlilik hayali kurduğunu ve çok mutlu olduğunu söyleyen Gizem Meryem Özgün'ün annesi Türker Özgün, "Böyle bir acı anlatılmaz ki, çok üzgünüm. Kızım çok iyi birisiydi. Kızım evlenecekti. Nişanlandı, çok mutluydu. Benim kızım ekmeğinin peşine gitti. Bize burada iş vermediler kızıma. Benim çocuklarıma kimse iş vermedi burada. Ekmeğinin peşindeydi. Abana'dan sadece benim kızım hayatını kaybetti. Benim çocuklarıma iş verselerdi, böyle olmazdı. Bende bu acıyı yaşamazdım" dedi.

Düğün zamanını konuşamadan kızını kaybettiğini belirten Türker Özgün, "Kızım nişan yapalı 1 ay oldu, daha düğün zamanını konuşmamıştık. Daha yeni nişanlıydı, düğün hazırlığımız henüz yoktu. Kızım çiçekleri çok severdi, o yüzden çiçek bakardı" diye konuştu.

Gizem'in bulunan eşyaları komandoları duygulandırdı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor. Ellerinde küreklerle zarar gören ve balçıkla kaplanan iş yerlerinin temizliğine yapan komandolar, Gizem Meryem Özgün'ün hayatını kaybettiği markette temizlik çalışması yaptığı sırada balçıkların içerisinde cep telefonunu buldu. Telefonun kabında 50 lira ile kredi kartı ve anahtarlar çıktı. Komandoları duygulandıran malzemeler, ailesine teslim edildi. - KASTAMONU