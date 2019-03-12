Evlilik Hazırlığı Yapan Cezaevi Firarisi, Nişanlısının Evinde Yakalandı
34 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 16 ayrı suçtan aranan ve yakın zamanda evleneceği öğrenilen Mustafa Güner, jandarma ekiplerinin operasyonuyla nişanlısının evinde yakalandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde 16 ayrı suçtan aranan ve yakın zamanda evleneceği öğrenilen Mustafa Güner
, jandarma ekiplerinin operasyonuyla nişanlısının evinde yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Bursa
açık cezaevinden firar eden ve 8 işyerinden hırsızlık, 4 ayrı mala zarar verme, alkol ve uyuşturucu kullanarak araç yönetme, tehdit ve hakaret olmak üzere 16 ayrı suçtan aranan Mustafa Güner'i (28) yakalamak için operasyon başlattı. Ekipler, aranan şüpheliyi İnegöl'ün kırsal Kurşunlu
mahallesinde saklandığı nişanlısının evinde yakaladı. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan şüpheli gözaltına alındı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:48 Kaynak: DHA
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