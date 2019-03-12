Son Dakika Haberleri: Evlilik Hazırlığı Yapan Cezaevi Firarisi, Nişanlısının Evinde Yakalandı

Evlilik Hazırlığı Yapan Cezaevi Firarisi, Nişanlısının Evinde Yakalandı

34 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 16 ayrı suçtan aranan ve yakın zamanda evleneceği öğrenilen Mustafa Güner, jandarma ekiplerinin operasyonuyla nişanlısının evinde yakalandı.

Evlilik Hazırlığı Yapan Cezaevi Firarisi, Nişanlısının Evinde Yakalandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 16 ayrı suçtan aranan ve yakın zamanda evleneceği öğrenilen Mustafa Güner, jandarma ekiplerinin operasyonuyla nişanlısının evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa açık cezaevinden firar eden ve 8 işyerinden hırsızlık, 4 ayrı mala zarar verme, alkol ve uyuşturucu kullanarak araç yönetme, tehdit ve hakaret olmak üzere 16 ayrı suçtan aranan Mustafa Güner'i (28) yakalamak için operasyon başlattı. Ekipler, aranan şüpheliyi İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesinde saklandığı nişanlısının evinde yakaladı. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan şüpheli gözaltına alındı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:48 Kaynak: DHA

Jandarma, Mustafa Güner, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum!

Fenerbahçe'de Sezon Sonu Kıyım! Tam 14 İsim Eşyalı Evini Soyan Kiracısının Fotoğraflarını Afiş Yaparak İfşa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 01:22:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evlilik Hazırlığı Yapan Cezaevi Firarisi, Nişanlısının Evinde Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]