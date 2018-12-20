Evlilik Hazırlığı Yapan Çift, Silahlı Saldırıda Öldü (2)
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KADININ HAMİLE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTIAntalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araçta uğradığı silahlı saldırıda Gürbüz Hakkı Yılmaz ile yaşamını yitiren ve daha önce 5 aylık hamile olduğu belirtilen Hatice Bahçecioğlu'nun yapılan ilk otopsisinde, hamile olmadığı anlaşıldı.
KADININ HAMİLE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araçta uğradığı silahlı saldırıda Gürbüz Hakkı Yılmaz ile yaşamını yitiren ve daha önce 5 aylık hamile olduğu belirtilen Hatice Bahçecioğlu'nun yapılan ilk otopsisinde, hamile olmadığı anlaşıldı. Hatice Bahçecioğlu'nun cenazesinin otopsi sonrası Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde toprağa verileceği kaydedildi.
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:29 Kaynak: DHA
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