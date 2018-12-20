Evlilik Hazırlığı Yapan Çift, Silahlı Saldırıda Öldü (2)

KADININ HAMİLE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTIAntalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araçta uğradığı silahlı saldırıda Gürbüz Hakkı Yılmaz ile yaşamını yitiren ve daha önce 5 aylık hamile olduğu belirtilen Hatice Bahçecioğlu'nun yapılan ilk otopsisinde, hamile olmadığı anlaşıldı.

KADININ HAMİLE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI



Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araçta uğradığı silahlı saldırıda Gürbüz Hakkı Yılmaz ile yaşamını yitiren ve daha önce 5 aylık hamile olduğu belirtilen Hatice Bahçecioğlu'nun yapılan ilk otopsisinde, hamile olmadığı anlaşıldı. Hatice Bahçecioğlu'nun cenazesinin otopsi sonrası Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde toprağa verileceği kaydedildi.



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Genç Adam, Eski Nişanlısına "Sonun Diğer Kadınlar Gibi Olacak" Deyip Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı

5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı