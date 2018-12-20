Son Dakika Haberleri: Evlilik Hazırlığı Yapan Çift, Silahlı Saldırıda Öldü (2)

Evlilik Hazırlığı Yapan Çift, Silahlı Saldırıda Öldü (2)

23 dakika önce

KADININ HAMİLE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTIAntalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araçta uğradığı silahlı saldırıda Gürbüz Hakkı Yılmaz ile yaşamını yitiren ve daha önce 5 aylık hamile olduğu belirtilen Hatice Bahçecioğlu'nun yapılan ilk otopsisinde, hamile olmadığı anlaşıldı.

Evlilik Hazırlığı Yapan Çift, Silahlı Saldırıda Öldü (2), System.String[]
KADININ HAMİLE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araçta uğradığı silahlı saldırıda Gürbüz Hakkı Yılmaz ile yaşamını yitiren ve daha önce 5 aylık hamile olduğu belirtilen Hatice Bahçecioğlu'nun yapılan ilk otopsisinde, hamile olmadığı anlaşıldı. Hatice Bahçecioğlu'nun cenazesinin otopsi sonrası Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde toprağa verileceği kaydedildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:29 Kaynak: DHA

Antalya, Hatice Çarpar, serik, Güncel
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