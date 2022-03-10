Evlilik hazırlığı yapan çiftin tartışması kanlı bitti - Son Dakika

Eskişehir'de meydana gelen olayda, tartıştığı kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz gün Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İki sevgili arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çift arasındaki kavgada Onur Ö., kız arkadaşı Hanife U. tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Onur Ö., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan kız arkadaşı tutuklandı

Hastanede tedavisi devam eden Onur Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Erkek arkadaşını sırtından bıçaklayarak yaralayan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hanife U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve cezaevine gönderildi.

Yaralanan Onur Ö.'nün Ocak ayı sonunda Hanife U.'ya evlenme teklif ettiği ve çiftin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR