Evlilik hazırlığı yapan çiftin tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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Evlilik hazırlığı yapan çiftin tartışması kanlı bitti

10.03.2022 16:07
Evlilik hazırlığı yapan çiftin tartışması kanlı bitti

Eskişehir'de meydana gelen olayda, tartıştığı kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen olayda, tartıştığı kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz gün Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İki sevgili arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çift arasındaki kavgada Onur Ö., kız arkadaşı Hanife U. tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Onur Ö., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan kız arkadaşı tutuklandı

Hastanede tedavisi devam eden Onur Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Erkek arkadaşını sırtından bıçaklayarak yaralayan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hanife U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve cezaevine gönderildi.

Yaralanan Onur Ö.'nün Ocak ayı sonunda Hanife U.'ya evlenme teklif ettiği ve çiftin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Evlilik hazırlığı yapan çiftin tartışması kanlı bitti
Evlilik hazırlığı yapan çiftin tartışması kanlı bitti
Evlilik hazırlığı yapan çiftin tartışması kanlı bitti

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Eskişehir, Evlilik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlilik hazırlığı yapan çiftin tartışması kanlı bitti - Son Dakika


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