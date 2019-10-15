Son Dakika Haberleri: Evlilik hazırlığı yapan çiftler bu sene e-ticarete odaklandı
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Evlilik hazırlığı yapan çiftler bu sene e-ticarete odaklandı

1 saat önce

Trendyol verilerine göre, evlilik hazırlığı yapan çiftler bu sene e-ticarete odaklandı.

Evlilik hazırlığı yapan çiftler bu sene e-ticarete odaklandı, System.String[]

Trendyol verilerine göre, evlilik hazırlığı yapan çiftler bu sene e-ticarete odaklandı. Ağustos-eylül aylarında "çeyiz" kelimesi 500 bin kez arandı, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 250 artarak 400 bin adet çeyiz ürünü satıldı.

Trendyol, yaptığı yazılı açıklama ile geçtiğimiz düğün sezonu istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, gelin ve damat adaylarının alışveriş için ilk durakları bu sene geçen senelerden farklı olarak e-ticaret olurken, ağustos-eylül aylarında bile "çeyiz" kelimesi 500 bin kez arandı, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 250 artarak 400 bin adet çeyiz ürünü satıldı.


Trendyol, nevresimden beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden ev kozmetiğine birçok farklı kategoride fiyat-performansa dikkat eden yeni evlenecek çiftlerin tercihi olurken, şirket, çok sayıda ürün, güvenli alışveriş, servis sonrası garantili hizmet ve hızlı teslimat imkanlarıyla yeni evlenecek çiftlerin ilgisini çekmeyi başardı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Group Pazarlama Direktörü Erdem İnan, düğün hazırlık döneminde çiftlerin, işleri yetiştirememe telaşıyla yaşadıkları stresi artık bir kenara bıraktığını bildirdi.

İnan, "Bütün evi sıfırdan kurmak için kabarık bir düğün alışveriş listesi ile karşı karşıya kalan çiftler, kabarık çeyiz listesinin üstesinden Trendyol'dan alışverişle geliyor. Yeni evlenecek çiftler, düğün ve ev kurmak için belirledikleri bütçeyi de Trendyol'da sunduğumuz kampanyalar ve akıllı alışveriş fırsatlarıyla aşmamış oluyor." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, yeni evlenecek çiftler son iki ayda Trendyol'da en çok tencere seti alırken, yemek takımı, sofra mutfak gereçleri, yastık ve yorgan gibi çeyiz ürünleri ise yine en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Trendyol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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