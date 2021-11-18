Üye Girişi
Evlilik hazırlığı yapan motosikletli genç, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Evlilik hazırlığı yapan motosikletli genç, kazada hayatını kaybetti

18.11.2021 12:20

Evlilik hazırlığı yapan motosikletli genç, kazada hayatını kaybetti Ataköy E-5'te motosikletli gence çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı Motosikletiyle E-5'te seyir halindeyken bir sürücüyle tartışan ve daha sonra kaza yapan 21 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti.

Evlilik hazırlığı yapan motosikletli genç, kazada hayatını kaybetti

Ataköy E-5'te motosikletli gence çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı

İSTANBUL - Motosikletiyle E-5'te seyir halindeyken bir sürücüyle tartışan ve daha sonra kaza yapan 21 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti. Evlilik hazırlığı yapan motosikletli gençten geriye, kız arkadaşına yüzük aldığı ve evlenme teklif ettiği anlar kaldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bakırköy E-5 karayolu Ataköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Hakan Güner motosikletiyle seyir halindeyken bir sürücüyle tartıştı. Daha sonra yoluna devam eden Güner, Ataköy köprüsünün altına geldiği esnada bir aracın çarpması sonucu kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlı ekiplerine bildirirken kazaya karışan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güner, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşanan olaya isyan eden Güner'in yakınları çarpıp kaçan araç sürücüsünün yakalanmasını istedi. 21 yaşındaki genç motosiklet sürücüsünden geriye bir ay öne kız arkadaşına evlenme teklif ettiği görüntüler kaldı.

Bu kadar küçük olaydan insana canına kıyılmaz

Yeğeninin ölüm haberini alan acılı amca Emin Güner, "Ayın 15'inde Ataköy tarafından Zeytinburnu'na geçiyormuş. O köprünün orada duyduğumuz kadarıyla gri sedan bir araçla tartışıyorlar ancak yollarına devam ediyorlar. Köprünün altına giriyorlar bundan sonra araç köprünün altından çıkıyor ama benim yeğenim çıkmıyor. Benim yeğenim hata yapmış olabilir. Böyle mi olması gerekiyor bu gencecik bir insan. Daha geçtiğimi hafta takım elbisesini aldı evlilik teklifi yaptı. İnsan bu kadar şeyden insan canına kıymaz. Sen büyüksün. Çekersin kenara atarsın bir tokat alır gelirsin benim yanıma. Bu kadar kolay mı ya bir insanın canına kıymak. Araç kaçmış bir gören vardır bize yardım etsinler. Bu çocuk 21 yaşında daha. Benim yavrum ona ne yaptı bu kadar hayatına kast edecek kadar. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Bu kadar mı insanlıktan uzaklaştık biz ne zaman bu hale geldik. Bu yakalansa şimdi hata yaptım diyecek. Bu hata mı. Çarptın al hastaneye getir. Orada bırakmak nedir" dedi.

Torunumun katilini bulun

Torununa çarpan aracın bulunmasını isteyen gözü yaşlı anneanne Döne Bekar ise "Nasıl olursa olsun benim torunumun katilini bulsunlar. Benim oğlum daha muradına eremedi evlenmedi daha 21 yaşında kuzum. Nasıl oluyor da vurup kaçıyor size yalvarıyorum torunumun katilini bulun" diye konuştu.

Motosikletli gencin ölüm haberini duyuran Kazasız Kul Olmaz Ekibi'nden Zahrettin Çelik ise, "Çok üzgünüz yine genç bir kardeşimizi kaybettik daha 21 yaşındaydı. Gören duyan varsa kamera kayıtları varsa bize yardımcı olsunlar. Biz bu olayın arkasındayız. Kesinlikle takipçisi olacağız bir bunun peşindeyiz

Evlilik hazırlığı yapan motosikletli genç, kazada hayatını kaybetti
Evlilik hazırlığı yapan motosikletli genç, kazada hayatını kaybetti
Evlilik hazırlığı yapan motosikletli genç, kazada hayatını kaybetti
Evlilik hazırlığı yapan motosikletli genç, kazada hayatını kaybetti

Evlilik, Ataköy, Kaza, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlilik hazırlığı yapan motosikletli genç, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Halil Umut Meler Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek 12:33 Halil Umut Meler Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı 12:22 Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8 12:19 Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8
Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti 12:10 Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor 11:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi 11:10 Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi
Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın 11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti 10:42 İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:35 Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!
12:32 Halil Umut Meler Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek
12:31 Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret
12:22 Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı
12:20 Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı
12:19 Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8
12:16 Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı
11:47 İktidar partisinde 'Erdoğan sonrası' senaryoları
11:39 Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı
11:31 Bakanlıktan döviz alım satımındaki düzenlemeye ilişkin açıklama: Piyasaya müdahale söz konusu değil
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret         
12:31
Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı         
12:20
Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı         
12:17
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı         
11:40
Terim'den yeni taktik! Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürecek Terim'den yeni taktik! Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürecek         
11:19
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü         
11:02
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti         
11:00
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor? İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 12:45:16. #1.13#
SON DAKİKA: Evlilik hazırlığı yapan motosikletli genç, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement