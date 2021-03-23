Evlilik hazırlığı yaptığı polis meslektaşı tarafından öldürülen Nagihan toprağa verildi - Son Dakika

Evlilik hazırlığı yaptığı polis meslektaşı tarafından öldürülen Nagihan toprağa verildi

23.03.2021 18:57
Evlilik hazırlığı yaptığı polis meslektaşı tarafından öldürülen Nagihan toprağa verildi, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı meslektaşı Fırat Köksal (39) tarafından tartıştığı otoparkta vurularak yaşamını yitiren Nagihan Üstte (33) memleketi Manisa'da toprağa verildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı meslektaşı Fırat Köksal (39) tarafından tartıştığı otoparkta vurularak yaşamını yitiren Nagihan Üstte (33) memleketi Manisa'da toprağa verildi.

Olay dün saat 21.30 sıralarında Kadifekale Şehitliği yakınındaki bir otoparka geldi. Fırat Köksal, beraberinde Nagihan Üstte ile 35 V 0761 plakalı otomobilin içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma sırasında Köksal'ın tabanca çıkartması üzerine, iddiaya göre Üstte, otomobilden inmek için hamle yaptı. Ancak erkek arkadaşının açtığı ateş sonu başından vurulan Nagihan Üstte, kanlar içerisinde otomobilin yanına yığıldı. Ardından Fırat Köksal, başına dayadığı silahı bir kez daha ateşleyerek yaşamına intihar etti.Evlilik hazırlığı yaptığı meslektaşı tarafından öldürülen Nagihan için bugün memleketi Manisa'nın Kırkağaç ilçesi, Kayadibi Mahallesi'nde, cenaze töreni düzenlendi. Kayadibi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilk evliliğinden iki çocuğu bulunan Üstte'nin cenazesi, Kayadibi Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede saf tutan baba Ahmet Üstte (59), kardeşi Murat Üstte (35) ve annesi Gülistan Üstte gözyaşlarına hakim olamadı.


Evlilik hazırlığı yaptığı polis meslektaşı tarafından öldürülen Nagihan toprağa verildi
Evlilik hazırlığı yaptığı polis meslektaşı tarafından öldürülen Nagihan toprağa verildi
Evlilik hazırlığı yaptığı polis meslektaşı tarafından öldürülen Nagihan toprağa verildi
Evlilik hazırlığı yaptığı polis meslektaşı tarafından öldürülen Nagihan toprağa verildi
Evlilik hazırlığı yaptığı polis meslektaşı tarafından öldürülen Nagihan toprağa verildi
Evlilik hazırlığı yaptığı polis meslektaşı tarafından öldürülen Nagihan toprağa verildi
Evlilik hazırlığı yaptığı polis meslektaşı tarafından öldürülen Nagihan toprağa verildi

Münir Karaloğlu, Evlilik, Manisa, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlilik hazırlığı yaptığı polis meslektaşı tarafından öldürülen Nagihan toprağa verildi - Son Dakika


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