Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrılan Tuan Tunalı: Her zaman özelim olacaksın

Başarılı oyuncu Tuan Tunalı, Eylül 2020'de Tataristan Kazan'da evlilik teklifi ettiği ve "Evet" yanıtını aldığı Rus sevgilisi ile mutlu bir birliktelik sürüyordu. Yakınları, ikilinin eylül ayında nikah masasına oturmasını bekliyordu. Ancak önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. İkili yollarını ayırma kararı aldı.

"HER ZAMAN BENİM ÖZELİM OLACAKSIN"

Bir takım anlaşmazlıklar yaşayan çift dostça ayrılık kararı aldı. Yana Mazanova, Instagram hesabından Tuan Tunalı'yla sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak "Güzel hikayemiz için teşekkürler. İşte ayrı yollara gidiyoruz. Harika üç yıl için teşekkürler. Her zaman yanındayım" notunu yazdı. Tunalı'dan eski sevgilisinin paylaşımına cevap gecikmedi. Yakışıklı oyuncu, Mazanova'nın paylaşımına "Seninle her şey mükemmeldi, her zaman benim özelim olacaksın" diyerek cevap verdi.

SEVGİLİSİNİ INSTAGRAM'DA GÖRÜP TANIŞMIŞTI

Yana Mazanova'yı sosyal medyadan görüp beğendiğini söyleyen Tuan Tunalı, Rus güzel ile tanışma hikayesini 2. Sayfa programında canlı yayınında şu sözlerle anlatmıştı: "Instagram'da üç kez keşfette karşıma çıktı. 'Bu bir işaret herhalde' dedim. Baktım, 'ne kadar güzel kız' dedim. İlk zamanlar DM'den yazdım, soğuk cevaplar verdi. Daha sonra kedisi üzerinden muhabbeti açtım. Sultanahmet'ten, Boğaz turlarından bahsettim, gönüllü rehber oldum.

Sonra üç gün yok oldum, merak edip o mesaj attı. Arkadaşlarımla gezerken bir gün İstanbul'da fotoğrafını gördüm. Şakasına 'O gezdiğin yerler sakat yerler, benim oraya gelmem lazım, seni kurtarmam lazım' dedim. Kaldığı otele gittim. Fotoğraflardakinden daha güzel bir kızla karşılaştım. Bir ara yüzüm acılı bir ifadeye döndü. Yanındakine 'acaba beni beğenmedi mi?' diye sordu. O sırada çok sıkışmıştım ve tuvalete gitmem gerekiyordu."