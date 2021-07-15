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Evlilik içi tecavüz: 'Kocam önce bir melek gibiydi, sonra bana tecavüz etti' - Son Dakika
BBC

Evlilik içi tecavüz: 'Kocam önce bir melek gibiydi, sonra bana tecavüz etti'

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:38
Evlilik içi tecavüz: 'Kocam önce bir melek gibiydi, sonra bana tecavüz etti', System.String[]

Mısır'da evlilik içi tecavüz mağdurları seslerini sosyal medyada duyurmaya başladı.

Mısır'da kadınlar cinsel tacizle ilgili sessizlik duvarını yıkıyor. Ülkede son olarak sessiz kalınmayan bir mesele de kısa bir süre öncesine konu edilmesi bile tabu olarak görülen evlilik içi tecavüz.

Uyarı: Bu haberde bazı okurların rahatsız edici bulabileceği cinsel şiddet tasvirlerine yer verilmektedir.

Mısırlı 34 yaşındaki Safaa düğün gecesi kocasının tecavüzüne uğradı. Saldırı sonrası kasıklarından, bileğinden ve ağzından yaralandı.

"Adet görüyordum ve o gece sevişmeye hazır değildim" diyor Safaa. "Kocam, onunla cinsel ilişkiye girmekten kaçındığımı düşündü. Beni dövdü, ellerimi kelepçeledi, ağzımı kapattı ve bana tecavüz etti."

Safaa, toplumda 'ayıp' olarak değerlendirileceği korkusuyla kocasını şikayet etmek için polise gitmedi. Burası ataerkil bir toplum, mağduru suçlama, özellikle de mağdur kadınsa, kadını suçlama kültürü yaygındır.

Dönüm noktası Nisan ayında, Newton'un Beşiği adlı televizyon dizisindeki bir sahneyle yaşandı. Ramazan ayında yayınlanan dizideki sahnede bir koca, karısının zorla üstüne çıkıyordu.

Birçok kadın için dizinin bu bölümü kötü anıları hatırlattı ama aynı zamanda kendi deneyimlerini sosyal medyada paylaşma cesareti de verdi.

Birkaç hafta içinde internette benzer olayları anlatan yüzlerce tanıklık paylaşıldı. Facebook'ta 'Sesini Çıkar' adıyla açılan bir sayfada da 700'den fazla mesaj paylaşıldı.

O mesajları paylaşanlardan biri 27 yaşındaki Sanaa.

Facebook'ta yayımladığı mesajda Sanaa yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Kocam bir melekti. Evliliğimizin birinci yılında hamile kaldım ve doğurmak üzereydim. Çok basit bir şeyden kavga ettik ve beni cezalandırmaya karar verdi. Zorla üstüme çıktı ve bana tecavüz etti. Bebeğimi düşürdüm."

Sanaa boşanma sürecinde yalnız bırakıldı. Şimdi kocasından ayrı ve kaybettiği bebeğinin yasını tutuyor.

Mısır'ın birçok bölgesinde zorla cinsel ilişkiye girmek ve şiddet yaygın görülüyor. Özellikle de düğün gecesi.

Tartışma, ünlü bir şarkıcının eski karısın Instagram'da paylaştığı bir videoyla evlilik içi tecavüze uğradığını iddia etmesiyle iyice alevlendi. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadının videosu viral oldu ve medyada manşetlerden görüldü.

Kocası da Instagram'dan paylaştığı bir video ile iddiaları 'temelsiz' diyerek yalanladı.

Eski karısı evlilik içi tecavüzlerin suç sayılması için yasal değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.

Hükümete bağlı Ulusal Kadın Konseyi, Ocak 2015'te yayımladığı bir raporda, her yıl yaklaşık 6.500 evlilik içi tecavüz, cinsel taciz ve cinsel ilişkiye zorlama dahil eşlerin şiddetine maruz kalınan vakalar yaşandığını bildirdi.

Kadınlar için Rehberlik ve Yasal Farkındalık Merkezi Başkanı, avukat Reda Danbouki "Mısır'da evlilik sözleşmesiyle bir kadının 7/24 cinsel ilişki için müsait kılındığı inancı var. Evlilik içi tecavüz de bu yaygın kültürün sonucu olarak değerlendiriliyor" dedi.

Danbouki, Mısır'da bazı dini yorumlamalara da dayandırılan yaygın inancı da şöyle anlatıyor: "Eğer bir kadın kocasıyla cinsel ilişkiye girmeyi reddediyorsa o zaman o kadın sanki 'günah işlemiş' veya 'melekler bütün gece onu lanetleyecekmiş' gibi düşünülüyor."

Mısır'ın resmi Fetva Kurumu da tartışmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Eğer bir erkek, karısını kendisiyle yatması için zorlayıp şiddet uyguluyorsa, yasal olarak günahkardır. Karısının mahkemeye gitme ve ceza alması için kocası hakkında şikayette bulunma hakkı vardır."

Kadınlar için Rehberlik ve Yasal Farkındalık Merkezi son iki yılda en az 200 evlilik içi tecavüz vakası belgeledi. Danbouki, çoğunun kaynağının da yaygın olarak bilinen tabiriyle "ilk gece korkusu" olduğu söylüyor.

Mısır yasaları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından cinsel taciz olarak değerlendirilen evlilik içi tecavüzü suç saymıyor. Mahkemeler de suçun kanıtlanması için delil bulmakta zorlanıyor.

Evlilik içi tecavüzlerin çoğu, Mısır Ceza Hukuku'nun 60.maddesi nedeniyle mahkemeye taşındığında mahkumiyetle sonuçlanmıyor.

Yasal maddede şöyle deniyor: "Ceza Hukuku'nun hükümleri, Şeriat tarafından belirlenen değerlere uygun olarak iyi niyetle yapılan eylemleri kapsamıyor."

Danbouki, evlilik içi tecavüzlerin "bütün bedenin aşılanma ve dış yaralanmalar var mı diye incelenmesiyle, ağız çevresi yaraların, bileklerin incelenmesiyle" kanıtlanabileceğini söylüyor.

Muhafazakar değerlerin hala geçerli olduğu Mısır'da değişim her zaman yavaş gelir. Ama evlilik içi tecavüz mağdurlarının sesleri artık duyulmaya başlıyor.

Safaa ve Sanaa'nın gerçek isimleri kimliklerini korumak için değiştirilmiştir.

Evlilik içi tecavüz: 'Kocam önce bir melek gibiydi, sonra bana tecavüz etti'
Evlilik içi tecavüz: 'Kocam önce bir melek gibiydi, sonra bana tecavüz etti'
Evlilik içi tecavüz: 'Kocam önce bir melek gibiydi, sonra bana tecavüz etti'
Evlilik içi tecavüz: 'Kocam önce bir melek gibiydi, sonra bana tecavüz etti'
Evlilik içi tecavüz: 'Kocam önce bir melek gibiydi, sonra bana tecavüz etti'
Evlilik içi tecavüz: 'Kocam önce bir melek gibiydi, sonra bana tecavüz etti'

Tecavüz, Evlilik, Düğün, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Evlilik içi tecavüz: 'Kocam önce bir melek gibiydi, sonra bana tecavüz etti' - Son Dakika Dünya

BBC

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