Evlilik için 10.10.2020 tarihini seçtiler - Son Dakika

Evlilik için 10.10.2020 tarihini seçtiler

10.10.2020 15:19
Evlilik için 10.10.2020 tarihini seçtiler, System.String[]

Türkiye'de en fazla nikahın kıyıldığı ilçe olan Alanya'da, evlenmek isteyen 48 çift akılda kalıcılığı yüksek bir tarih olan 10.10.2020 tarihinde nikah masasına oturdu.

Türkiye'de en fazla nikahın kıyıldığı ilçe olan Alanya'da, evlenmek isteyen 48 çift akılda kalıcılığı yüksek bir tarih olan 10.10.2020 tarihinde nikah masasına oturdu. Cihan Duman ile Ayşe Bozkurt çiftinin nikahı, 2020 yılında kıyılan 1453'üncü nikah oldu.

Alanya'da evlilik için unutulmaz bir tarih tercih etmek isteyen 48 çift, 10.10.2020 tarihinde dünya evine girdi. Türkiye'de en çok nikah kıyılan ilçelerden birisi olan Alanya'da çiftlerin bu tarihte nikah masasına oturmak için aylar önceden sıra aldığını belirten Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, "Çiftlerimiz 10.10.2020 tarihinin gün, ay ve yıl olarak uyumlu olması sebebiyle bu günü biraz daha fazla tercih ettiler" dedi. Erdoğan ayrıca 2020 yılının 1453'ncü nikahı olan polis memuru Cihan Duman ile hemşire Ayşe Bozkurt çiftinin de nikahını kıydı. Erdoğan, Alanya Belediyesi adına yeni evlenecek çiftlere mutluluklar diledi.

-İHA-

Evlilik için 10.10.2020 tarihini seçtiler
Evlilik için 10.10.2020 tarihini seçtiler
Evlilik için 10.10.2020 tarihini seçtiler
Evlilik için 10.10.2020 tarihini seçtiler
Evlilik için 10.10.2020 tarihini seçtiler
Evlilik için 10.10.2020 tarihini seçtiler
Evlilik için 10.10.2020 tarihini seçtiler

Evlilik, Türkiye, Alanya, 1453, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlilik için 10.10.2020 tarihini seçtiler - Son Dakika


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