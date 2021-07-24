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Kahreden detay! Artvin'de sel sularına kapılan vatandaş, evlilik için gün sayıyormuş - Son Dakika

Kahreden detay! Artvin'de sel sularına kapılan vatandaş, evlilik için gün sayıyormuş

24.07.2021 07:59

Doğu Karadeniz'i vuran yoğun yağışlar nedeniyle Artvin adeta felaketi yaşıyor. Sel sularına kapılan 42 yaşındaki kamyon şoförü Serdar Yiğit ise halen bulunamadı. Yiğit'in nişanlı olduğu ve gelecek ay evleneceği detayı yürekleri burktu. Talihsiz adamın yakınları ve nişanlısı ise gözyaşları içinde bir haber bekliyor.

Doğu Karadeniz'i vuran sel felaketi ardında acı hikayeler bıraktı. Artvin'deki şiddetli yağış nedeniyle taşan Murgul deresinde 42 yaşındaki kamyon şoförü Serdar Yiğit kayboldu. Hafriyat almak için aracından inen Yiğit, o sırada yolun kenarının göçmesi sonucu gelen taş ve toprakla birlikte dere sularına kapıldı. Arama kurtarma ekiplerinin derede yaptığı çalışmalarda şu ana kadar Yiğit'e ulaşılamadı.

Evlilik için gün sayarken sel sularına kapıldı! Artvin'de kaybolan sel sularına kapılan vatandaştan halen bir haber yok

EN MUTLU GÜNLERİNİ YAŞIYORDU

Sabah'ın haberine göre, Yiğit en mutlu günlerini yaşıyordu. Nişanlı olan Yiğit'in gelecek ay evleneceği ifade edildi. Nişanlısı Ayşe Yıldırım ile evleneceği günü dört gözle bekleyen Yiğit tam da hayalini kurduğu düğünle dünya evine girecekken azgın sel suları kapılınca, haberi alan nişanlısı ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Evlilik için gün sayarken sel sularına kapıldı! Artvin'de kaybolan sel sularına kapılan vatandaştan halen bir haber yok

BAKAN SOYLU: ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki akşam saatlerinde yaptığı açıklamada kayıp kamyon şoförüyle ilgili "Telefon sinyali ve baz yeri veriyor ama vatandaşımıza ulaşmakta zorluk çekiyoruz. İlk baz yeri verdiği bölgede bulamadık. Yeni bir baz yeri veriyor. Arkadaşlarımız bakıyorlar" demişti. Bu açıklamanın üzerinden saatler geçmesine rağmen henüz aramalarda bir neticeye ulaşılamadı" sözlerine yer verdi.

Evlilik için gün sayarken sel sularına kapıldı! Artvin'de kaybolan sel sularına kapılan vatandaştan halen bir haber yok
Kahreden detay! Artvin'de sel sularına kapılan vatandaş, evlilik için gün sayıyormuş

Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahreden detay! Artvin'de sel sularına kapılan vatandaş, evlilik için gün sayıyormuş - Son Dakika


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