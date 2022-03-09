Evlilik için kredi çekmek isteyince hayatı kabusa döndü - Son Dakika

Evlilik için kredi çekmek isteyince hayatı kabusa döndü

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da 7 yıl önce evlenmek için kredi çekemeyen şahsın hayatı çalıştığı işyerinden yardım istemesiyle adeta kabusa döndü. 39 yaşındaki genç adam eski patronlarının üzerine kurduğu şirketten 7 milyona yakın para transferi yapınca 456 bin lira para cezası ve 3 yıla kadar hapisle yargılanmaya başladığını iddia ederek, kendisine yardım edilmesini istedi.

Van'dan Afyonkarahisar'a çalışmak için gelen 39 yaşındaki Ferhat Akdağ, 2016 yılında Sinanpaşa ilçesi Düzağaç kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışmaya başladı. Kredi sicilinin bozuk olması nedeniyle evlilik için kredi çekmek istediğini patronlarına bildiren Akdağ, patronlarının işyeri açma teklifini kabul edince olanlar oldu ve patronları internet bankacılığından yüklü miktarda para trenleri yaptığı için 456 bin bira vergi borcu geldi. Şahıs şimdi evlendiği eşinden ve çocuğundan ayrı yaşamak zorunda kaldı.

"Yaklaşık 7 milyonluk bir para transferi gerçekleştirmişler"

Başından geçen olayı anlatan Ferhat Akdağ, şu ifadelere yer verdi:

"2016 yılından beri Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışmaktaydım. Çalıştığım dönemlerde burada evlilik yapacağımdan dolayı işyeri sahiplerinden yardım ve destek talebinde bulundum. Bunlar da bana 'Sana bir şirket açalım, 6 ay boyunca şirketin açık kalıp daha sonra kapattıktan sonra kredi sicilin temizlenir ve kredi çekebilirsin' diyerek yardımcı olabileceklerini söylediler. Ben de kabul ettim. Bir müddet herhangi bir problem çıkmazken 2018 yılının sonunda şirket sahiplerinden İ.Ç. isimli şahıs, benim internet bankacılığım üzerinden kendilerine aile içerisinde ve ticaret yapmış oldukları insanlara yaklaşık 7 milyona yakın bir para transferi gerçekleştirmişler. Bunu da ben 2021 yılının ilk aylarında evlilik yaptıktan sonra evime posta aracılığıyla ulaşan evraklarla öğrendim" dedi.

"Tartıştıktan sonra benimle ilgilenmediler"

Gelen evraklar alıp işyeri sahiplerine ilettiğini kaydeden Akdağ, "İşyeri sahiplerine evrakları götürdüğümde, bize değil bunu avukatlarına göndermemi söyledi. Ben de bunu avukatlarına noterden vekalet vererek ilettim. İlk etapta avukatları benim konumla ilgileniyordu. Daha sonra işyeri satıldıktan ve ben de işyeri sahipleri ile tartıştıktan sonra ne kendileri ne de avukatları benimle ilgilenmedi. Şuan bana 456 bin lira maliyeden ceza ve yaklaşık 18 ayla 3 yıl arası hapis kararı çıkıyor. Bu durumdan dolayı ailevi sorunlarım oldu. Yaklaşık 44 gündür ailemden, çocuklarımdan, evimden uzak yaşıyorum. Şuan göçebe hayatı yaşayarak arkadaşlarımın yanında kalıyorum. Bana yardımcı olunmasını istiyorum" diye konuştu.