Evlilik Okulu" 26 Bin 48 Mezun Verdi

Şahinbey
Belediyesince hayata geçirilen "Evlilik Okulu"ndan 2009 yılından bu yana 26 bin 48 kişinin eğitim alarak evliliklerini sağlam temeller üzerine inşa ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
'nun göreve geldiği 2009 yılında hayata geçirdiği Evlilik Okulu Projesi kapsamında belediye bünyesinde ve kurumlarda 26 bin 48 çift eğitim aldı. 2014 yılında alınan kararla Evlilik Okulu'na katılan ve yeni evlenecek olan 4 bin 448 çifte çamaşır makinesi, 729 evli çifteyse kahve makinesi hediye edildi. Ayrıca Belediye Başkanı Tahmazoğlu'nun 2018 yılı aralık ayında aldığı kararla yeni evlenecek çiftlerden biri çekilen kura sonrasında umreye gönderilecek.
Tahmazoğlu, çok önemsedikleri evlilik okulu için Hasan Kalyoncu
Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, Sağlık Müdürlüğü ve Müftülükle işbirliği içerisinde hareket ettiklerini belirtti.
Tahmazoğlu, belediye olarak evli ve yeni evlenecek çiftlere ihtiyaç duydukları bilgilerde yardımcı olduklarını kaydederek, "Biz istiyoruz ki sağlam yapılı, mutlu aileler oluşturalım. Eşler birbirine karşı saygı ve sevgi içerisinde olsun. Evlilikle ilgili bilinmesi gereken her konuda çiftlerimizi bilgilendirelim. Her gün yeni bir şey öğreneceğiz ki hayatımıza değer katsın. Hayatımızı cennet yapmanın yolu iyi bir evlilik hayatından geçiyor. Evlilik sürecinde karşımızdakinin de bir insan olduğunu ve hata yapabileceğini düşünerek karşılıklı fedakarlıkla evliliğinizi güzelleştirmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.