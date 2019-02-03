Evlilik Okulu Mezun Vermeye Devam Ediyor

Şahinbey
Belediyesince açılan Evlilik Okulundan 155 çift mezun oldu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim programına katılan yeni evli çiftlere sertifika ve çamaşır makinesi verildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, evlilikte en önemli faktörün sabır olduğunu belirtti.
Her zorlukla mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:
"Evlilik sabır ve fedakarlık demektir. Dolayısıyla evli çiftlerimize sabrı, karşı tarafı dinlemeyi ve anlamayı tavsiye diyorum. Böylelikle eminim ki karşı taraf da kendisini dinleyecek, daha huzurlu ve mutlu bir evlilik olacaktır. İyi günde ve kötü günde sabretmeye devam diyorum. Ömür çok hızlı geçiyor. Kavga etmeye değmiyor. Günümüzü iyi geçirirsek bir bakmışız ki sabrımızı dağıtmadan ömrümüzün tamamı güzel geçmiş. Onun için sabırla, tahammülle, iyilikler ve güzellikler yaparak insanları mutlu etmeye çalışmalıyız."
Tahmazoğlu, geçen ay aldıkları kararla kurayla belirlenecek bir çifti umreye göndereceklerini ve 41 yıllık evliliklerini tamamlayan çiftlerle yemekte bir araya geleceklerini ifade etti. Hasan Kalyoncu
Üniversitesi Rektör
Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen
de evlilik öncesi eğitimin önemine değinerek, ailenin ciddi bir müessese olduğunu vurguladı.
Batılı toplumlarda boşanmaların arttığına dikkat çeken Sözen, " Türkiye
'de de aile konusunda destekleyici, çok ciddi programlar var. Bunlardan biri Şahinbey Belediyesi tarafından gündemde tutulan ve sürekli sertifika programları düzenlenen Evlilik Okulu Projesi. 2009 yılından itibaren devam eden bir proje ve bu projenin bireyler üzerinde çok etkili olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.