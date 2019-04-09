Son Dakika Haberleri: Evlilik Okulu Mezun Vermeye Devam Ediyor

Evlilik Okulu Mezun Vermeye Devam Ediyor

53 dakika önce

Şahinbey Belediyesince açılan Evlilik Okulundan 171 çift mezun oldu.

Evlilik Okulu Mezun Vermeye Devam Ediyor, System.String[]
Şahinbey Belediyesince açılan Evlilik Okulundan 171 çift mezun oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim programına katılan yeni evli çiftlere sertifika ve çamaşır makinesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, evlilikte en önemli faktörün sabır olduğunu belirtti.

Bu projeleri 10 yıldır başarılı bir şekilde devam ettirdiklerini aktaran Tahmazoğlu, "Evlilik Okulumuzdan şu ana kadar 27 bin 216 kişi faydalandı. Hoş Geldin Bebek Projemizde ise 102 bini geçtik. Bu anlamda her şeyin başı eğitim. Dinimizin ilk emri de 'oku' ile başlıyor. Mutlu aile, huzurlu toplum demektir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:07 Kaynak: AA
Şahinbey, Güncel
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