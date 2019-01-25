Evlilik Okulu'nda 38. Dönem Eğitimleri Başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye'ye örnek olan "Ailemi Seviyorum Projesi" kapsamında bu güne kadar yaklaşık 1500 kişinin yararlandığı Evlilik Okulu'nda 38. dönem eğitimleri başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye'ye örnek olan "Ailemi Seviyorum Projesi" kapsamında bu güne kadar yaklaşık 1500 kişinin yararlandığı Evlilik Okulu'nda 38. dönem eğitimleri başladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilen "Ailemi Seviyorum Projesi" kapsamında hayata geçirilen Evlilik Okulu'nun 38. dönem eğitimi başladı. Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen Evlilik Okulu 38. döneminin açılışına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kültür, Turizm ve Tanıtım Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı. Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Denizli Büyükşehir Belediyesinin klasik belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da önemli işler başardığına dikkat çekti.



Değirmenci, "Evlilik Okulu projemizin 7 yılını tamamladık ve 8. yılına girdik. Bu güne kadar nişanlı çiftlerimize, evli çiftlerimize ve evliliği düşünen birçok vatandaşımıza hizmet verdik. Bu güne kadar yaklaşık 1500 kursiyerimiz Evlilik Okulu hizmetimizden yararlandı. Denizli mutlu insanların yaşadığı bir şehir olsun istiyoruz. İstiyoruz ki, bütün evlilikler sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devam etsin. Bizler de bunun için destek olmak istiyoruz" diye konuştu.



Kurs kapsamında Korkut, kursiyerlere evliliğin ilk dönemleri, aile ekonomisi, stresle baş etme yöntemleri, sağlıklı bir aile kurmak için öneriler, evlilik ve hukuki haklar, doğru iletişim gibi konularda bilgiler verilecek. Evlilik Okulu'nda ayrıca kursiyerlere Denizli Büyükşehir Belediyesi kültür yayınlarından olan "Bir Yastıkta Kocayalım" adlı Sağlıklı Evlilik Eğitimi El Kitabı hediye edildi. - DENİZLİ

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