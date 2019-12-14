Evlilik okulu ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nin AHİD işbirliğiyle düzenlediği evlilik okulu kapsamında 9 hafta süren eğitimler sona erdi.



İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliğinde toplumun yapı taşı olan aile müessesesinin önemini ortaya koymak adına Kasım ayında başlattığı evlilik okulu seminerleri, 9 haftalık yoğun maratonun ardından sona erdi. Haftalarca süren eğitimlere katılan evli ve nişanlı çiftler, aile müessesesinin önemini ve doğru aile kavramının ne olduğunu bu eğitimlerle öğrendi. Eğitimlerin sona ermesinin ardından, geçtiğimiz hafta yaklaşık 30 çift sınava tabi tutuldu. Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılan sınavda, eğitimler boyunca anlatılan derslerden 20 soru çiftlere soruldu.



Evlilik okulunun son gününde ise sınav sonuçları açıklanıp ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye girenlerin yanı sıra eğitimlere katılan herkese sertifika ve hediyeler takdim edildi. Ödül törenine Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte AK Partili meclis üyeleri ve yöneticiler ile AHİD yöneticileri de katıldı. Burada bir konuşma yapan AHİD Başkanı Naci Köseoğlu, "Sabırla 9 derslik, 2 aylık bu eğitimi takip ettiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Rabbim aile hayatınızda uygulayıp yuvamızı cennetten bir köşe yapmayı nasip etsin. Hakikaten geçen yıl ve bu yıl aslında Türkiye'ye örnek olan bir evlilik okulu yaptık. Ailenize verdiğiniz bu değerden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Yaklaşık 16-17 kursiyerimiz hiçbir dersi atlamamış. Tüm eğitimlere katılmış. Bu eğitime ve aileye verdiğiniz değeri gösteriyor" dedi.



Belediye Başkanı Alper Taban ise, ailenin önemine vurgu yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Aile Hayatı İyileştirme Derneğimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz evlilik okulunun sonuna geldik. Sınavlara da girdiniz. Ben öncelikle medeni cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Aile hayatını daha sağlam temellere oturtabilmek. Tabi bizim belki mücadele ettiğimiz alanlar çok fazla. Belediye denince daha çok altyapı üstyapı gibi konular akla geliyor ama bana göre önce insana dokunacak hizmetler yapmamız gerekiyor. İnsan yetiştirmemiz gerekiyor. İnsanların şuurlanmasında bizim de katkımızın olması gerekiyor. Çünkü eğer gerçekten bunları yapmazsak, imar ettiğimiz bu şehri, yarın yetiştiremediğimizi insanlar tarumar edecekler. Dolayısıyla biz de kurum olarak bu anlamda İNGADEM adı altında bir hizmet veriyoruz. Aile ve gençlik üzerine çalışmalar yapıyoruz, destek vermeye çalışıyoruz. Bu konuda açıkçası çok zor bir yolumuz var. Bunu görüyorum. Çünkü aile yapıları giderek bozuluyor. Geçmişteki aile yapılarına ve o günkü dış faktörlere bakıyoruz, bugünkü aile yapılarıyla dış faktör ve etkenlere bakıyoruz işimiz gerçekten çok zor. Bakıyorsunuz anne-baba evladına hükmedemez hale geldi. Dolayısıyla aile yapısı bozulduğunda bu topluma da sirayet ediyor. Biz bu konuda ne kadar bilinçli insan yetiştirebilirsek o kadar başarılı olacağız."



Programda AHİD Başkanı Naci Köseoğlu sınavda çıkan soruların cevaplarını da açıkladı. Ardından dereceye giren çiftler başta olmak üzere tüm kursiyerlere sertifika ve hediyeleri takdim edildi. Toplu hatıra fotoğrafı ile program sona erdi. - BURSA