Evlilik Öncesi Ulusal SMA Tarama Programı - Son Dakika
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Evlilik Öncesi Ulusal SMA Tarama Programı

28.12.2021 18:24

Spinal Musküler Atrofi (SMA); vücutta istemli kasların kuvvetsizliğine ve atrofisine (erimesine) yol açan kalıtsal, nöromusküler bir grup hastalığa verilen addır.

Spinal Musküler Atrofi (SMA); vücutta istemli kasların kuvvetsizliğine ve atrofisine (erimesine) yol açan kalıtsal, nöromusküler bir grup hastalığa verilen addır. Hastalığın günümüzde kesin tedavisi olmayıp ömür boyu palyatif bakım gerektirmekte, aile ve toplum üzerinde maddi/ manevi ciddi yük oluşturmaktadır.

Bu hastalığın önlenmesinde en önemli adım, evlilik öncesi çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesi ve her ikisi de taşıyıcı olan çiftlerin belirlenerek çocuk sahibi olmadan önce genetik danışmanlıktan ve sağlıklı çocuk sahibi olmak için sunulan hizmetlerden yararlanmaları yoluyla yeni hasta doğumunun engellenmesidir. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından SMA hastalığı için evlilik öncesi tarama programı başlatılmıştır.

İl Sağlık Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre
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SON DAKİKA: Evlilik Öncesi Ulusal SMA Tarama Programı - Son Dakika
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