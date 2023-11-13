 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kısmetse Olur yarışmacısı Yeliz Kılıç ve ablasını döven sanığa para cezası - Son Dakika

Kısmetse Olur yarışmacısı Yeliz Kılıç ve ablasını döven sanığa para cezası

Kısmetse Olur yarışmacısı Yeliz Kılıç ve ablasını döven sanığa para cezası
13.11.2023 09:15  - Güncelleme: 10:32

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Yeliz Kılıç ve ablası Elif Kılıç'ın Kağıthane'de kaldırımda yürürken öldüresiye darp edildiği olayla ilgili görülen dava sonuçlandı. Yargılanan sanık 7 bin 200 lira adli para cezasına çarptırılınca Kılıç ailesinin avukatı karara tepki gösterdi.

Sosyal medyada yayınlanan popüler bir evlilik programında yarışmacı olan Yeliz Kılıç ve ablası Elif Kılıç'ın Kağıthane'de kaldırımda yürüdükleri esnada öldüresiye darp edildiği olayla ilgili görülen dava karara bağlandı. Kız kardeşleri darp eden sanık, sadece 7 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı. Karara tepki gösteren Avukat İsmailcan Civaş, davanın müvekkilinde sabit iz olmasına rağmen eksik incelemeyle karara bağlandığını belirterek, "Adli para cezasına çarptırılması kararı yerinde değildir" dedi.

ÖLDÜRESİYE DARBETTİ

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde 16 Ekim 2022'de kaldırımda yürüyen kız kardeşler Elif Kılıç (29) ile Yeliz Kılıç'ı (22) otomobilinden inerek darp ettiği iddia edilen sanık Fırat Soylu(26)'nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada müştekiler avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söylerken sanık avukatı ise müvekkilinin meşru müdafaa hükümleri uygulanmak suretiyle beraatına karar verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fırat Soylu'yu müşteki Elif Kılıç ile Yeliz Kılıç'ı "basit yaralama" suçundan toplamda 7 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı.

Evlilik Programı Yarışmacılarına Yapılan Şiddet Olayında Sanığa Sadece Adli Para Cezası

"KADINA ŞİDDET VAKALARININ EN ÇARPICI ÖRNEĞİ"

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Kılıç kardeşlerin avukatı İsmailcan Civaş, "Öncelikle malumunuz kamuoyuna maalesef son günlerde damgasını vurmuş olan, kadına karşı şiddet vakalarının en çarpıcı örneklerinden birisiyle karşılaştık. Gelinen bu aşamada ilk derece mahkemesi Türk Ceza Kanunu'nun 86. Maddesi 2'nci fıkrası uyarınca sanık hakkında en alt sınırdan cezaya hükmetmiş olup söz konusu şahsı yalnızca adli para cezasına çarptırmıştır" dedi.

Evlilik Programı Yarışmacılarına Yapılan Şiddet Olayında Sanığa Sadece Adli Para Cezası

"SABİT İZ OLMASINA RAĞMEN EKSİK İNCELEMEYLE KARARA BAĞLANDI"

Avukat Civaş, "Tüm kamuoyunun malumu olan iş bu dava dosyasında müvekkillerimiz sokak ortasında önce sözlü tacize uğramış olup akabinde sanık tarafından gayet soğukkanlı biçimde dakikalarca darp edilmiştir. İş bu darp eylemleri sonucunda müvekkilim Yeliz Sarıgül Kılıç'ın olay esnasında yüzüne almış olduğu sert darbelerden dolayı dudak bölgesinde sabit bir iz meydana gelmiş olmasına rağmen ilk derece mahkemesince bu husus tam olarak aydınlatılmadan eksik incelemeyle karara çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

Evlilik Programı Yarışmacılarına Yapılan Şiddet Olayında Sanığa Sadece Adli Para Cezası

"SANIĞIN İFADELERİ BİRBİRİYLE ÇELİŞMEKTEDİR"

Civaş, "Dosyada yer alan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde soruşturma aşamasının başından sonuna kadar hem sanığın vermiş olduğu ifadeler hem de tanıkların sanık lehine verdiği ifadelerin tamamı birbiriyle çelişmektedir. İlk derece mahkemesince adli para cezasıyla cezalandırma kararını yerinde görmüyorum" şeklinde konuştu.

Evlilik Programı Yarışmacılarına Yapılan Şiddet Olayında Sanığa Sadece Adli Para Cezası

YARIŞMACININ ÇENESİ KIRILMIŞ

"Müvekkillerimden Yeliz Sarıgül Kılıç, Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde yarışmacı olarak boy göstermektedir" diyen Avukat İsmailcan Civaş, "Söz konusu olaydan dolayı yüzünde sabit bir iz meydana geldiği için bu mağduriyeti arşa tırmanmıştır. Olaydan uzun bir süre sonra müvekkillerimden Elif Kılıç'ın çenesinde bir kırılma meydana gelmiştir. Sonrasında hastaneye gittiğinde yüzüne karşı daha önce aldığı darbeden dolayı çene kırığının meydana geldiği söylenmiştir. Her iki müvekkilimin de bu şekilde mağdur edilmiş olmasına rağmen sanık şahsın yalnızca adli para cezasına çarptırılması kararı yerinde değildir" diye konuştu.

Evlilik Programı Yarışmacılarına Yapılan Şiddet Olayında Sanığa Sadece Adli Para Cezası
Evlilik Programı Yarışmacılarına Yapılan Şiddet Olayında Sanığa Sadece Adli Para Cezası
Evlilik Programı Yarışmacılarına Yapılan Şiddet Olayında Sanığa Sadece Adli Para Cezası
Evlilik Programı Yarışmacılarına Yapılan Şiddet Olayında Sanığa Sadece Adli Para Cezası
Evlilik Programı Yarışmacılarına Yapılan Şiddet Olayında Sanığa Sadece Adli Para Cezası
Kaynak: İHA

Yeliz Kılıç, Kağıthane, Sosyal Medya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kısmetse Olur yarışmacısı Yeliz Kılıç ve ablasını döven sanığa para cezası - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Akaryakıtta tabela bu gece değişecek! Motorine indirim geliyor
10:29 Real Madrid tarihinde benzeri yok! Arda Güler kulüp çalışanının sonunu getirdi
10:22 Adalet Bakanı Tunç: AYM'de yeni reforma ihtiyaç var, başvurular birikti
10:10 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
10:05 Darıca Gençlerbirliği'nin futbolcuları maç sonu silahlı saldırıya uğradı
09:59 Cari denge eylülde 1.8 milyar dolar fazla verdi
09:42 Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Yağış öğlen saatlerinde şiddetini artıracak, montsuz dışarı çıkmayın
09:38 Fenerbahçe maçının ilk yarısını izlemesi yetti! Rıdvan Dilmen şampiyonluk adayını ilan etti
09:30 Haklarındaki iddialarla gündemden düşmeyen Tayyar-Özlem Öz çifti konuştu: Soy ismimi değiştirmemiz dışında her şey iftira
09:13 ABD, İran'ın Suriye'deki askeri tesislerine hava saldırısı gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 10:46:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kısmetse Olur yarışmacısı Yeliz Kılıç ve ablasını döven sanığa para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement