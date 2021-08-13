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Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı - Son Dakika

Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı

13.08.2021 16:19

Geçtiğimiz yıllarda kadınların suistimal edilmesini durdurmak için evlilik programlarını kaldıran RTÜK, bu sefer de cinsel istismar, cinayet ve aile içi şiddetin yer aldığı gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için çalışmalar başlatıyor. Uzun süredir ekranda bu tarz yayın yapan Esra Erol ve Müge Anlı'nın bu duruma ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, toplumdan gelen şikayetler ve tepkiler üzerine kadınların suistimal edildiği evlilik programları kaldırmıştı. Evlilik programlarının yerini ise cinayet, cinsel istismar, aile için şiddet ve kayıpların bulunduğu yayınlar aldı. RTÜK, insanların yargılandığı, sorgulandığı, toplumun değeriyle örtüşmeyen bu programlarla ilgili düzenlemeye gidiyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMINA MÜDAHALE EDİLECEK

TGRT Haber'de yer alan habere göre, uzmanlar tarafından hazırlanan gündüz kuşağı programlarına yönelik çalışma Eylül ayına kadar tamamlanacak. Gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanan kurum, bunların yerine toplumun değer ve yargılarıyla uyumlu, toplumu ileriye taşıyan eğitici ve geliştirici programları önerecek. Mesleki ve kültürel programlara da öncelik verilmesi hedefleniyor.

RTÜK'ün bu hamlesine bu tarz içeriklerden program yapan Esra Erol, Müge Anlı ve Ece Üner gibi isimlerin yasak geldiği takdirde ne yapacağı ise henüz bilinmiyor.

Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Esra Erol, Cinayet, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • kenan özkaya: Insanları programa davet ederek 84 milyon önünde yargılamak, suçlu göstermek ve aşağılamak kimsenin haddine değildir. Devletin Mahkemelerinde Hakimler bile yargıladıkları sanıklara bu şekilde davranmazlar bunlar reyting için ekran önünde insan onurunu rencide edici her türlü davranışı sergiliyorlar. Esra EROL programında o Avukat olan kadın yok mu işte onun insanlara avazı çıktıkça bağırması gerçekten çok incitici irite edici. Kaldırılsın yada düzgün üslupla sunucu edasıyla program yapsınlar. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • MAHMUT KARAKAYA: KALDIRILMASI UYGUN OLUR ÇÜNKÜ TOPLUMA KARŞI KÖTÜ ÖRNEKLER OLUŞUYOR EŞİNİ ALDATAN AİLESİNE İHANET EDEN DOSTUNU SIRTINDAN VURAN ORAYA GELİYOR BÜTÜN MAHREMİNİ AÇIYOR İZLEYENLER DE ŞOK OLUYOR.KİME GÜVENECEGİZ ŞAŞIRIYORUZ.BUNUN SEBEBİDE PROGRAMDAKİ İZLEDGİMİZ HERŞEY BİZEDE OLURMU AYNISI ACABA DİYORUZ.BUNLARIN YERİNE ÇOCUKLARA AİLEYE EBEYVLERE ÖRNEK OLACAK PROGRAMLAR YAPILSA DAHA İYİ OLUR BENİM GÖRÜŞÜM. Cevap Yaz 7 16 Yayından Kaldır
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