Evlilik sorusu Melisa Şenolsun'u gülümsetti

Bir süredir aşk yaşayan Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen, son olarak beraber yaşama kararı aldıkları haberleriyle gündeme geldi.

Moda'da oturan güzel oyuncunun, sevgilisinin Emirgan'daki evine taşındığı öne sürüldü. Çift önceki akşam Rumelihisarı'ndaki İskele Balık'tan çıkarken görüntülendi.

Melisa Şenolsun "Evlilik yolunda ilk adımı attığınız, sevgilinizin evine yerleştiğiniz söyleniyor, doğru mu?" sorusunu gülümseyerek yanıtsız bıraktı. Çift araçlarına binerek uzaklaştı.