Evlilik sorusuna arkadaşlarına danışarak cevap veren damat şaşırttı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Sedanur Öz ve Emirhan Yaldız'ın düğün töreninde ilginç anlar yaşandı. Nikah masasına oturan damadın, nikah memurunun evlilik sorusuna cevap vermek için arkadaşlarına sorması şaşkınlık yarattı.

Sedanur Öz ve Emirhan Yaldız, İnegöl'de bir düğün salonunda düzenlenen törenle evlendi. Nikah masasına oturan çifte, nikah memuru evlilik soruları yönetti. Nikah memurunun "Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde bir arada olmak için evlenmeyi kabul ediyor musun" sorusuna gelin Sedanur Öz, 'evet' cevabı verdi. Nikah memuru daha sonra ise aynı soruyu damada sordu. Damat Emirhan Yaldız, soruyu duyar duymaz nikah masasından kalkarak düğüne katılan arkadaşlarının yanına gitti.

Arkadaşlarının "Evlilik zor. İzin almadan evden çıkamayacaksın.. Son pişmanlık fayda etmez. Ölmek var dönmek yok" söylemlerini duyan damat koşarak nikah masasına yönelip 'evet' cevabını verdi. Bu kez de nikah memuru işi zorlaştırdı ve damattan, sağdıcının omuzları üzerine çıkarak 'evet' cevabını salondakilerin duyurmasını istedi. Memurunun talebini yerine getiren damadın arkadaşının omzunda bir kez daha 'evet' demesi davetlileri gülümsetti. O analar kameraya yansıdı.